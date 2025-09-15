Piyasalar CHP Kurultay davasına kilitlendi

Ekonominin gündemi bugün siyaset. Geçtiğmiz günlerde CHP İstanbul İl Yönetimine kayyum atanmasının ardından Borsa İstanbul'da büyük sarsıntı olmuştu. BIST100 bir günde 5 puan kaybetmiş, devam eden günlerde BIST 10 bin 270'e kadar gerilemişti.

Siyasi gerilimin yarattığı endişe yurtiçi para piyasalarında satış baskısı başlattı. Küresel piyasalar ABD merkezli ekonomik dalgalanmalara şahitlik ederken içeride CHP'ye yönelik siyasi kararlar belirleyici oluyor.

SİYASİ GELİŞMELER PİYASAYA YÖN VERİYOR

CHP'de tarihi gün! Özel mahkemeyi genel merkezden takip edecek: Butlan çıkarsa ne olacağı belli

Geçtiğimiz hafta CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal edilmesinin ardından bugün, CHP Kurultayı davası görülecek. Kararın, beklentiler doğrultusunda çıkması halinde piyasalarda kısmi rahatlama sağlanabileceği öngörülüyor. Bu senaryoda döviz kurları üzerindeki baskı azalabilirken, Borsa İstanbul'da da tepki alımları meydana gelebilir.

PİYASALAR İKİ HAFTADIR SATIŞ BASKISINDA

Öte yandan, mahkemeden çıkacak olası olumsuz bir karar ya da sürecin uzaması halinde piyasaların yeniden dalgalanması muhtemel görünüyor. Mart ayında yaşanan benzer krizlerde olduğu gibi dövizde yükseliş, borsada ise satışlar hız kazanabilir.

2 Eylül tarihinde, CHP İstanbul İl Kurultayı’nın iptali ve ardından kayyum atanması sonrası BIST-100 endeksi sert düşüş yaşadı. Karar öncesinde 11.331 seviyelerinde işlem gören endeks, haberin ardından sert satışla karşılaştı ve günü 10.877 puandan tamamladı. Takip eden günlerde de satıcılı seyir devam etti.

MERKEZ DE KURTARAMADI

Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası'nın 11 Eylül’de açıkladığı faiz indirimi, piyasaların beklentisinin üzerinde gerçekleşti. Politika faizi yüzde 43’ten yüzde 40,5’e çekildi. Normal şartlarda bu seviyede bir faiz indiriminin piyasada olumlu etki yaratması beklenirdi. Ancak siyasi belirsizliklerin etkisiyle Borsa İstanbul'da bu hamlenin etkisi sınırlı kaldı. Endeks, iki haftalık dönemde yüzde 4,6 değer kaybederek 10.372 puana kadar geriledi.

Teknik analizlere göre BIST-100 endeksinde 10.000 puan seviyesi hayati önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde, mart ayında yaşanan düşüş sonrası görülen 9.000 puan seviyelerine geri çekilme ihtimali bulunuyor. Döviz tarafında ise Merkez Bankası'nın piyasaya müdahalesinin süreceği ve ani hareketlerin bu şekilde engellenmeye çalışılacağı ifade ediliyor.

19 MART, 2 EYLÜL VE 15 EYLÜL

Bu yıl içerisinde piyasaları etkileyen üç önemli siyasi gelişme yaşandı. İlki, 19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıydı. Bu olaydan sonra döviz yükselmiş, borsa hızla gerilemişti. Yabancı yatırımcılar operasyon haftasında 883,1 milyon dolarlık hisse ve tahvil satışı gerçekleştirmişti. 28 Mart haftasında bu satışlar daha da artarak, 651,9 milyon dolarlık hisse ve 2 milyar 388 milyon dolarlık tahvil satışıyla rekor kırmıştı.

İkinci önemli gelişme ise 2 Eylül’de CHP İstanbul İl Kongresi’nin iptali oldu. Bu gelişmenin ardından 5 Eylül tarihli Merkez Bankası verilerine göre, yabancı yatırımcılar 523,2 milyon dolarlık hisse ve 785,1 milyon dolarlık tahvil satışı yaptı.

Bugün ise yılın üçüncü ve en kritik tarihi olarak öne çıkıyor. CHP Kurultay davasının sonucu, yalnızca siyasi atmosferi değil, aynı zamanda finansal piyasalarda yön tayini açısından da belirleyici olacak.