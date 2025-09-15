CHP'de tarihi gün! Özel mahkemeyi genel merkezden takip edecek: Butlan çıkarsa ne olacağı belli

CHP'de genel başkanın değiştiği 38. kurultay hakkında açılan dava bugün görülecek. Sadece CHP değil Türkiye'nin merakla beklediği dava saat 10.00'da görülecek.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve kurmayları duruşmayı Genel Merkez’den takip edecek.

Mahkemeden olası bir butlan kararı çıkması halinde, Genel Merkez’de parti nöbeti başlayacak. Nöbetin, 21 Eylül’de yapılması ilan edilen Olağanüstü Kurultay’a kadar sürmesi planlanıyor.

Sözcü'den Başak Kaya'nın haberine göre mahkemeden butlan kararı çıkması halinde parti içerisinde mevcut genel başkan ile resmi genel başkan durumu baş gösterecek.

KILIÇDAROĞLU'NUN BUTLAN'A KARŞI PLANI

Kılıçdaroğlu’nun, olası bir karar ile Genel Merkeze polis eşliğinde girmek istemediği, bir süre beklemeyi planladığı ifade ediiliyor.

KARAR YENİ TARTIŞMALARA GEBE

Mahkemenin, 4-5 Kasım 2023’te yapılan ve Özgür Özel’in genel başkan seçildiği 38. Olağan Kurultay’ı iptal etmesi, CHP içinde yeni tartışmalar başlatacak.

Merkez Yönetim Kurulu toplantısında da kararın ardından izlenecek adımlar ele alınacak.

Her ne kadar kararın bugün çıkması beklense de, Genel Merkez’in savunma için ek süre talep etmesi halinde davanın ertelenme ihtimali de bulunuyor.