Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!
Yayınlanma:
Altında rekorlar serisi ile geçen hafta yüksek kapandı. Piyasaların odaklandığı Fed'in faiz kararı öncesi altında ivme yukarı yönlü devam ediyor. İşte güncel gram, çeyrek altın fiyatları...

Altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın arkada bıraktığımız haftada da rekor serisini sürdürdü. Ara ara düşüş gösterse de bu düşüş sadece rekorsuz bir seviye olarak gerçekleşti.

Altın fiyatları içeride ve dışarıda yaşanan kritik gelişmelerin etkisinde hareketliliğini sürdürüyor.

İçeride, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından başlayan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Dışarıda ise bir yandan dün (11 Eylül) açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi etkiledi. Diğer yandan Fed'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın dün 4 bin 898 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı.

13 Eylül Cumartesi gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın
4.844,87
4.845,64

22 Ayar Bilezik
4.489,41
4.514,34

Altın (ONS)
3.643,49
3.644,06

Altın ($/kg)
116.554,00
116.572,00

Cumhuriyet Altını
31.918,00
32.197,00

Yarım Altın
16.008,00
16.173,00

Çeyrek Altın
8.004,00
8.086,00

Reşat Altını
31.950,47
32.229,95

22 Ayar Altın TL/Gr
4.466,56
4.710,62

Gremse Altın
78.969,84
80.770,31

Tam Altın
31.587,94
32.209,32

Külçe Altın ($)
118.480,00
118.530,00

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Yarından itibaren başlıyor: Bir tatil kentinde daha su kesintileri yapılacak
Bakanlık resmen açıkladı: 274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
Bakanlık resmen açıkladı
274 milyon TL'lik ödemeler hesaplara yatıyor
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
İstanbul için uyarı yapıldı, saat verildi: Önleminizi alın!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
Emeklilere en çok o banka kazandırıyor: 32 bin lira verecek!
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
TUS açıklandı mı? ÖSYM TUS 2. dönem sonuçları ne zaman açıklanacak?
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
Akın Gürlek bakın nerede ortaya çıktı: Sürpriz ziyaret
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
100 bin TL'lik taşıt kredisi için geri ödemeler belli oldu: Hangi banka ne kadar faiz uyguluyor? İşte yanıtı...
Merkez Bankası faiz indirimine gitti: 1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
Merkez Bankası faiz indirimine gitti
1 milyon TL'lik konut kredisi faiz oranı güncellendi
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
30 ülkeye ihracat yapan süt firması iflas etti
Belediye Başkanı sözünü tuttu: Gençlere 5 bin liralık destek
Belediye Başkanı sözünü tuttu
Gençlere 5 bin liralık destek
Ekonomi
Mehmet Şimşek yüzde 40'tan vazgeçti: Zam kesin ama usulü değişti
Mehmet Şimşek yüzde 40'tan vazgeçti: Zam kesin ama usulü değişti
Dolar TL ne kadar oldu?
Dolar TL ne kadar oldu?
Aracınızı park ederken bir daha düşünün! Zam geldi!
Aracınızı park ederken bir daha düşünün! Zam geldi!