Cumhuriyet altını 32 bin lirayı geçti!

Altın fiyatları zirvedeki seyrini sürdürüyor. Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran gram altın arkada bıraktığımız haftada da rekor serisini sürdürdü. Ara ara düşüş gösterse de bu düşüş sadece rekorsuz bir seviye olarak gerçekleşti.

Altın fiyatları içeride ve dışarıda yaşanan kritik gelişmelerin etkisinde hareketliliğini sürdürüyor.

İçeride, CHP'nin İstanbul İl Başkanlığına Gürsel Tekin'in kayyum olarak atanmasının ardından başlayan gerilim Borsa İstanbul'da da agresif hareketlere neden oldu. BIST 100'deki değer kaybı yaşanırken devre kesici uygulama devreye alındı. Dışarıda ise bir yandan dün (11 Eylül) açıklanan ABD enflasyon verisinin beklentinin üzerinde gelmesi etkiledi. Diğer yandan Fed'in 17 Eylül'de açıklayacağı faiz kararı bekleniyor. Belirsizlik ve kriz ortamlarından güçlenerek çıkan altın da yeniden yükselişe geçti.

"GRAM ALTIN 5 BİN TL'Yİ GÖRECEKTİR"

Piyasa katılımcılarının yakından izlediği kritik eşik ise 5.000 TL seviyesi. BLF Finansal Danışmanlık Kurucu Ortağı Belgin Maviş, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Gram altında son 12 günde istikrarlı bir yükseliş serisi izliyoruz ve 4.900 TL seviyesi test ediliyor. Büyük olasılıkla, Fed’in faiz kararı öncesinde gram altın 5.000 TL’yi görecektir.”

Gram altın dün 4 bin 898 liraya çıkarak yeni rekor kırmıştı.

13 Eylül Cumartesi gününe ait altın fiyatları şu şekilde...

Gram altın

4.844,87

4.845,64

22 Ayar Bilezik

4.489,41

4.514,34

Altın (ONS)

3.643,49

3.644,06

Altın ($/kg)

116.554,00

116.572,00

Cumhuriyet Altını

31.918,00

32.197,00

Yarım Altın

16.008,00

16.173,00

Çeyrek Altın

8.004,00

8.086,00

Reşat Altını

31.950,47

32.229,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.466,56

4.710,62

Gremse Altın

78.969,84

80.770,31

Tam Altın

31.587,94

32.209,32

Külçe Altın ($)

118.480,00

118.530,00