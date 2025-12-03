Erdoğan'dan enflasyon açıklaması

Milyonlarca vatandaşın hayat pahalılığı altında ezildiği, kiranın ve gıdanın cep yaktığı bir dönemde Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, açıklanan enflasyon verilerinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Son dakika | TÜİK kasım ayı enflasyonunu açıkladı

Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda ekonomiye dair mesajlar verdi. Vatandaşın her geçen gün eriyen alım gücüne ve mutfaktaki yangına rağmen Erdoğan, açıklanan verilerden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Konuşmasına vefat eden eski Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ü anarak başlayan Erdoğan, ardından büyüme rakamlarına değindi.

BÜYÜME İLE ÖVÜNDÜ

TÜİK verilerine göre 3. çeyrekte gerçekleşen yüzde 3,7'lik büyümeyi başarı olduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomimiz 21 çeyrektir kesintisiz sürdürdüğü büyüme trendini 2025'in 3'üncü çeyreğinde de devam ettirmiştir. Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık 3,7 büyüyerek istikrarlı seyrini korumuştur. Bu oranla OECD ülkeleri arasında 4. olduk" ifadelerini kullandı.

KİRA KRİZİNE 'SOSYAL KONUT' VAADİ

Barınma krizinin derinleştiği ve kira enflasyonunun yüzde 50'ye dayandığı bir ortamda Erdoğan, sosyal konut projelerini gösterdi.

Son dakika |ENAG kasım enflasyonunu açıkladı

Kasım ayı enflasyon verilerini değerlendiren Erdoğan, "Kasım ayı enflasyon rakamları açıklandı. Umutlarımızı artıran bir tabloyla karşılaştık. Deprem konutları ve sosyal konut projelerimizle birlikte kira enflasyonunda hızlı bir ilerleme bekliyoruz" dedi.

Erdoğan sözlerini, "Türkiye'nin hedefi bellidir. Hedef; 86 milyonun refahını kalıcı biçimde artırmaktır" diyerek tamamladı..

Öte yandan mevcut ekonomik tablo ile vaatler arasındaki uçurum dikkat çekmeye devam ediyor.