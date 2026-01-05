Sigaraya zam geldi! Bugünden itibaren geçerli

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Captain Black sigara grubuna 5 TL’lik yeni bir zam yapıldığını duyurdu.

İktidarın vergi gelirlerini artırmak için başvurduğu tütün ürünleri, 2026 yılına peş peşe gelen zamlarla girerken, son artışla birlikte en ucuz sigaranın fiyatı 100 lira sınırına dayandı.

Sigara içmenin cezası 24 bin lira!

TBYD Başkanı Erol Dündar’ın açıklamasına göre, Captain Black sigara grubuna yapılan 5 TL’lik artış bugünden itibaren uygulanmaya başlandı.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar’ın duyurduğu 5 TL’lik artışın ardından, sigara fiyatlarında yeni bir yükseliş yaşandı ve en ucuz sigaranın fiyatı 90 TL seviyesine ulaştı.

YENİ FİYAT LİSTESİ BELLİ OLDU

Bu grupta yer alan sigaralara yapılan 5 TL’lik artış sonrası fiyatlar şu şekilde değişti:

CAPTAİN BLACK King Size: 90 TL CAPTAİN BLACK Conpact: 90 TL CAPTAİN BLACK Slims: 95 TL

Bugün itibarıyla yalnızca tek bir sigara grubunda netleşen zam kararının ardından, sektör genelinde yeni fiyat artışlarının gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

Sektör kaynakları, artan maliyetler nedeniyle diğer sigara markalarının da önümüzdeki günlerde benzer adımlar atarak fiyat listelerini güncellemesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirtiyor.