Sigara içmenin cezası 24 bin lira!

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, havacılık ihlallerine uygulanan cezalar yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme oranıyla artırıldı.

YOLCULAR İÇİN "KURALSIZLIĞIN" MALİYETİ

Yolcu kabininde huzuru bozan veya emniyet talimatlarına uymayanları yeni yılda oldukça yüksek cezalar bekliyor. Özellikle uçakta sigara içme ve kabin ekibiyle tartışma maddeleri dikkat çekiyor:

Uçakta Sigara İçmek: Uçak içinde sigara veya duman çıkartan elektronik sigara gibi cihazların kullanılmasının cezası 24 bin 681 TL oldu.

Talimatlara Uymamak: Kemerini bağlamamak, yerine oturmamak, elektronik cihazları kapatmamak veya kabin ekibine hakaret ederek görevini yapmasına engel olmanın cezası da 24 bin 681 TL olarak belirlendi.

Güvenlik Kontrolünde Direnç: Güvenlik noktalarında elle aranmaya veya taranmaya karşı koymanın bedeli 32 bin 911 TL'ye yükseldi.

PİLOT VE İHA KULLANICILARINA "EMNİYET" FRENİ

Sivil havacılık emniyetini riske atan profesyoneller ve hobi kullanıcıları için cezalar en üst sınırdan uygulanacak:

İhlal Türü 2026 Ceza Tutarı Hava Aracına Lazer Tutulması 164.613 TL Uçuş Emniyetini Kasıtlı Riske Atmak (Pilot) 164.613 TL İzinsiz veya Plan Doldurmadan Uçuş Yapmak 164.613 TL İHA ile Yasak Bölgede Uçuş Yapmak 98.762 TL Haberleşmeye Müdahale Etmek 164.613 TL

SINAVLARDA KOPYA ÇEKMENİN DE BEDELİ VAR

Düzenleme sadece uçuş anını değil, havacılık eğitimlerini de kapsıyor. SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çektiği tespit edilen adaylara 24 bin 681 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlar da 16 bin 460 TL ödemek zorunda kalacak.