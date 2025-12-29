Sigara içmenin cezası 24 bin lira!

Sigara içmenin cezası 24 bin lira!
Yayınlanma:
Sivil havacılıkta cezalar arttırıldı. Uçakta sigara içmenin cezası 24 bin lira olurken, uçağa lazer tutmanın cezası 164 bin liraya çıkarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını güncelledi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, havacılık ihlallerine uygulanan cezalar yüzde 25,49 oranındaki yeniden değerleme oranıyla artırıldı.

YOLCULAR İÇİN "KURALSIZLIĞIN" MALİYETİ

2023/08/02/ucak-korkusu1.jpg

Yolcu kabininde huzuru bozan veya emniyet talimatlarına uymayanları yeni yılda oldukça yüksek cezalar bekliyor. Özellikle uçakta sigara içme ve kabin ekibiyle tartışma maddeleri dikkat çekiyor:

Uçakta Sigara İçmek: Uçak içinde sigara veya duman çıkartan elektronik sigara gibi cihazların kullanılmasının cezası 24 bin 681 TL oldu.

Talimatlara Uymamak: Kemerini bağlamamak, yerine oturmamak, elektronik cihazları kapatmamak veya kabin ekibine hakaret ederek görevini yapmasına engel olmanın cezası da 24 bin 681 TL olarak belirlendi.

Güvenlik Kontrolünde Direnç: Güvenlik noktalarında elle aranmaya veya taranmaya karşı koymanın bedeli 32 bin 911 TL'ye yükseldi.

PİLOT VE İHA KULLANICILARINA "EMNİYET" FRENİ

Sivil havacılık emniyetini riske atan profesyoneller ve hobi kullanıcıları için cezalar en üst sınırdan uygulanacak:

İhlal Türü2026 Ceza Tutarı
Hava Aracına Lazer Tutulması164.613 TL
Uçuş Emniyetini Kasıtlı Riske Atmak (Pilot)164.613 TL
İzinsiz veya Plan Doldurmadan Uçuş Yapmak164.613 TL
İHA ile Yasak Bölgede Uçuş Yapmak98.762 TL
Haberleşmeye Müdahale Etmek164.613 TL

SINAVLARDA KOPYA ÇEKMENİN DE BEDELİ VAR

2021/11/30/pilotlar.jpg

Düzenleme sadece uçuş anını değil, havacılık eğitimlerini de kapsıyor. SHGM tarafından yapılan teorik bilgi sınavlarında kopya çektiği tespit edilen adaylara 24 bin 681 TL idari para cezası kesilecek. Ayrıca havalimanı giriş kartını usulsüz kullananlar da 16 bin 460 TL ödemek zorunda kalacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

29 Aralık 2025 okullar tatil mi? Kar tatili olan iller hangileri, tatil açıklaması geldi mi?
Kar yağışı eğitimi vurdu: Birçok ilde okullar tatil edildi
Meteoroloji'den kuvvetli kar uyarısı: 9 ilde göz gözü görmeyecek!
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Ekonomi
İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı
İslam Memiş gram altının 8 bin lira olacağı tarihi açıkladı
Tedavülden kalkıyor: Merkez Bankası o ülke parasının alım satımını durduracak
Tedavülden kalkıyor: Merkez Bankası o ülke parasının alım satımını durduracak
Ankara'da arabası olana kötü haber! Zam geldi
Ankara'da arabası olana kötü haber! Zam geldi