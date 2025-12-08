Erdoğan talimat verdi ek zam bütçeden çıktı: Müfettişlerden '55 milyar TL'lik zarar' uyarısı

Kamu bürokrasisinde görev yapan yönetici, uzman ve müfettiş gibi kariyer meslek mensuplarını kapsayan ek zam düzenlemesi, bütçe görüşmelerinde üçüncü kez sonuçsuz kaldı.

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde, tüm siyasi partilerin imzasıyla verilen önerge kabul edilmişti. Önerge, sayıları 34 bin 200 dolayında olan kariyer meslek mensupları ve yönetici düzeyindeki bürokratların maaşlarında 1.433 TL ile 39.787 TL arasında değişen tutarlarda artış yapılmasını içeriyordu.

SENDİKALAR İSTEDİ BEŞTEPE DEVREYE GİRDİ

Önergenin kabul edilmesinin ardından bazı memur sendikaları düzenlemeye itiraz etti. Bu gelişme üzerine Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede, "ücret adaletinin ve çalışma barışının korunması" gerekçesiyle önergenin geri çekilmesi talimatı verildi. Düzenlemenin, TBMM Genel Kurulu’ndaki bütçe görüşmelerinin son gününde bütçe kanun teklifinden çıkarılacağı öğrenildi.

YASAL GEREKÇE: ANAYASA’YA AYKIRILIK RİSKİ

İptal kararında hukuki süreçler de etkili oldu. Bütçe kanunlarının sadece ilgili yıl için geçerli olması nedeniyle, ek zammın bütçe kanununa konulmasının kalıcı çözüm olmayacağı değerlendirildi. Ayrıca bütçe kanununa bütçe ile ilgisi olmayan düzenleme eklenmesinin Anayasa’ya aykırılık teşkil ettiği ve Anayasa Mahkemesi’ne taşınması halinde iptal edilebileceği belirtildi. Bu nedenle kalıcı düzenlemenin 2026 yılı içinde ayrı bir kanun değişikliğiyle yapılması planlandı.

VERGİ MÜFETTİŞLERİ: 750 İSTİFANIN MALİYETİ 55 MİLYAR TL

Söz konusu ek zamdan yararlanacak 34 bin 200 kişinin yaklaşık 7 bin 500’ünü oluşturan vergi müfettişleri, düzenlemenin geri çekilmesine ilişkin verileri paylaştı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre Vergi Müfettişleri Derneği'nden yapılan açıklamada, son 5 yılda 750 müfettişin görevden ayrıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

"Vergi müfettişleri; vergi kaçakçılığı, kara para aklama ve terörün finansmanıyla mücadele etmektedir. Bir vergi müfettişinin yetişmesi en az 5 yıl sürmektedir. Buna rağmen son 5 yılda 750 meslektaşımız görevden ayrılmıştır. Fiilen görev yapan bir vergi müfettişi 2025 yılında ortalama 72 milyon TL seviyesinde vergi tarhı önermektedir. 750 istifanın kamuya maliyeti 55 milyar TL’dir. Bu kayıp, devletin gelirine zarar vermektedir. 15 yıldır enflasyon artışı haricinde iyileştirme yapılmayan meslek grubumuzun özlük haklarının düzenlenmesi zorunluluktur."

"HAKİM VE SAVCI MAAŞLARININ YARISINA DÜŞTÜ"

Vergi müfettişleri, 15 yıl önceki maaş dengeleri ile bugünü kıyasladı. 2011 öncesinde uzman, müfettiş, murakıp ve denetçilerin; kaymakam, hakim, savcı, Sayıştay denetçisi gibi mesleklerle denk maaş aldığı, bugün ise bu meslek gruplarının yarısı kadar maaş aldıkları kaydedildi.

Son 15 yılda hakim, savcı, doktor ve öğretmen gibi meslek gruplarına çeşitli iyileştirmeler yapıldığını belirten müfettişler, uzman ve müfettiş kadrolarına 2011'den bu yana herhangi bir iyileştirme yapılmadığına dikkat çekti. Talebin ekstra zam değil, maaş adaletinin sağlanması olduğu ifade edildi.

RAKAMLARLA ZAM ORANLARI

Açıklamada, kamuoyundaki "herkese 30 bin lira iyileştirme" iddialarına da değinildi. Vergi müfettişleri, yapılması planlanan zammın kadro ve derecelere göre 8 bin 257 TL ile 29 bin 684 TL arasında değiştiğini belirtti.