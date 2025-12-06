Öğrencilere ÖTV'siz iPhone ve bilgisayar şansı! İşte ucuza telefon fiyatları!

Yayınlanma:
Yıllardır gençlerin hayallerini süsleyen ancak yüksek vergiler ve döviz kuru nedeniyle ulaşılamaz hale gelen teknolojik ürünler için yeni bir umut ışığı doğdu. Üniversite öğrencilerine ÖTV'siz cihaz alımının önünü açacak kanun teklifi TBMM'ye sunuldu. Eğer düzenleme yasalaşırsa, mevcut 9.500 TL'lik komik sınır kalkacak; iPhone'dan PlayStation'a kadar pek çok üründe fiyatlar sert düşecek.

Üniversite gençliğinin teknolojiye erişimini kolaylaştırmayı hedefleyen Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyeti düzenlemesi, Meclis gündemine taşındı.

Mevcut sistemde sadece 9.500 TL altındaki ve çoğunlukla "giriş seviyesi" yerli üretim cihazları kapsayan uygulama, gençlerin ihtiyacını karşılamaktan uzaktı. Yeni teklif ise bu bariyerleri yıkarak hem fiyat hem de marka sınırını kaldırmayı hedefliyor.

SADECE BİR ŞART VAR: 2 YIL SATAMAYACAKSIN

Teklifin yasalaşması durumunda, öğrenciler hayalini kurdukları akıllı telefon, tablet, bilgisayar ve oyun konsolu gibi cihazlara ÖTV ödemeden sahip olabilecek.

Ancak bu haktan yararlanabilmek için getirilen tek bir şart var: Öğrencilerin satın aldıkları cihazı en az 2 yıl boyunca kullanması ve elden çıkarmaması gerekecek.

İŞTE MODEL MODEL İNDİRİMLİ FİYATLAR

2023/07/17/rusya-iphone2.jpg

Webtekno tarafından yapılan hesaplamalara göre, düzenlemenin hayata geçmesi halinde popüler teknoloji ürünlerinin etiket fiyatlarında ciddi düşüşler yaşanacak.

İşte gençlerin gözdesi olan o modellerin tahmini ÖTV'siz fiyatları:

iPhone 17 Pro: 107 bin 999 TL'den -> 71 bin 999 TL'ye

iPhone 17: 77 bin 999 TL'den -> 51 bin 999 TL'ye

iPhone Air: 97 bin 999 TL'den -> 65 bin 332 TL'ye

Samsung Galaxy S25 Ultra: 93 bin 499 TL'den -> 62 bin 332 TL'ye

Samsung Galaxy S25: 61 bin 499 TL'den -> 40 bin 999 TL'ye

Samsung Galaxy Z Fold7: 109 bin 499 TL'den -> 72 bin 999 TL'ye

OYUN KONSOLLARINDA DA BÜYÜK İNDİRİM

Sadece telefonlar değil, eğlence dünyasının vazgeçilmezi oyun konsolları da bu indirimden nasibini alacak.

PlayStation 5 Pro: 59 bin 999 TL'den -> 49 bin 999 TL'ye

Xbox Series S: 21 bin 999 TL'den -> 18 bin 332 TL'ye düşecek.

Gençler şimdi, bu teklifin Meclis'ten geçip geçmeyeceğini ve hayallerindeki teknolojiye kavuşup kavuşamayacaklarını merakla bekliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

