MHP'den “Seçim mi geliyor” dedirten ÖTV teklifi!

MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Üniversite öğrencilerinin, satın alacakları elektronik cihazlarda Özel Tüketim Vergisi’nden (ÖTV) tamemen muaf tutulmaları amacıyla Meclis’e kanun teklifi sunduklarını ifade eden Özdemir, “Cumhur İttifakı olarak daha önce üniversite öğrencisi olan genç kardeşlerimiz için cep telefonu, tablet ve bilgisayar almaları halinde belirli şartlarla kendilerine tanınan vergi indirimini hayata geçirmiştik.” ifadelerini kullandı.

“KANUN TEKLİFİNİ MECLİS’E SUNDUK”

“TBMM’ye sunduğumuz yeni kanun teklifimiz ile yine üniversite öğrencisi genç kardeşlerimizin alacakları elektronik cihazlarda herhangi bir kısıtlama olmaksızın, yani fiyatlarına ve menşeine bakılmaksızın ve iki yıl kullanmaları şartıyla Özel Tüketim Vergisi’nden tamamen muaf tutulmalarına dair kanun teklifimizi meclise sunduk.” sözlerini sarf eden Özdemir, “Teklifimizin kanunlaşması için MHP olarak gayretimizi sürdüreceğiz.” dedi.

2023 SEÇİMLERİ ÖNCESİNDE AKP’NİN VAADİYDİ!

Özdemir’in açıklaması dikkatleri çekti. AKP’nin Mayıs 2023 seçimlerinin öncesinde verdiği vaatlerden biri de gençlere telefon, bilgisayar desteğiydi. Söz konusu vaatte, üniversite öğrencilerine vergiler dahil nihai satış fiyatı 9 bin 500 TL’yi geçmeyen cep telefonu ve bilgisayar için toplamda en fazla 5 bin 500 TL destek verileceği ifade edilmişti.

Fiyatlar değişiyor: Zaman kalmadı! Otomobillere 500 bin lira zam geliyor!

O dönem için alınabilecek telefon ve bilgisayarlar için belirlenen fiyat aralığı ve verilecek destek tutarının düşük olması ise eleştirilere yol açmıştı. Vatandaşlar, 9 bin 500 TL’nin altında çok az cihaz olduğunu vurgulamıştı.