Fiyatlar değişiyor: Zaman kalmadı! Otomobillere 500 bin lira zam geliyor!

Türkiye'nin otomotiv ithalat rejiminde yaptığı değişiklik devreye giriyor. Avrupa Birliği (AB) ve Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamı dışındaki ülkelerden ithal edilen binek otomobillere yönelik ek mali yükümlülük, yarın itibarıyla resmen yürürlüğe giriyor. Bu yeni düzenleme, özellikle Japon menşeli birçok modelin etiket fiyatında 500 bin lirayı aşan artışlara neden olacak.

GEÇİŞ SÜRECİ SONA ERDİ

Geçtiğimiz aylarda duyurulan ve ithal araçlara ek vergi getiren karar için tanınan iki aylık geçiş süresi doldu. Yarından itibaren geçerli olacak yeni tarifeler, popüler birçok modelin fiyat listesini doğrudan yukarı çekecek.

Sektör temsilcileri, yıl sonu kampanyalarının en yoğun olduğu dönemde gelen bu ek verginin satışları olumsuz etkileyeceğini vurgularken, özellikle Türkiye pazarında rağbet gören Japon markalarının modellerinde ciddi fiyat sıçramaları bekleniyor.

YENİ VERGİ ORANLARI VE MALİYET HESABI

Eylül ayında açıklanan karar uyarınca, mevcut yüzde 10'luk gümrük vergisine ilave olarak uygulanacak yeni oranlar şu şekilde belirlendi:

Konvansiyonel (Benzinli/Dizel) ve Hibrit (HEV) araçlar: +%25 (En az 6 bin dolar)

Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) araçlar: +%30 (En az 7 bin dolar)

Tam Elektrikli (BEV) araçlar: +%30 (En az 8.500 dolar)

Bu oranlar, özellikle matrahı (vergisiz fiyatı) yüksek olan araçlarda nihai satış fiyatını katlayarak artırıyor.

ZAM MİKTARI 540 BİN TL'Yİ BULABİLİR

Hesaplamalara göre, matrahsız fiyatı 1 milyon TL olan bir otomobil için yeni ek vergi 250 bin TL tutuyor. Ancak bu tutarın üzerine ÖTV ve KDV de eklendiğinde, toplam fiyat artışı 540 bin TL'ye kadar ulaşabiliyor. Aracın vergisiz fiyatı yükseldikçe, yansıyacak zam oranı da katlanarak artıyor. Bu sebeple bazı lüks segment modellerde fiyat farkının yarım milyon liranın çok üzerine çıkması öngörülüyor.

HANGİ MARKA VE MODELLER ETKİLENECEK?

Ek vergi düzenlemesinden en çok etkilenecek grubun başında Japon üreticiler geliyor. İşte fiyat artışı beklenen o modeller:

Honda: Civic, Jazz, CR-V ve HR-V modellerinin neredeyse tamamında artış bekleniyor.

Toyota: Türkiye'de üretilen Corolla ve CH-R hariç olmak üzere; ithal edilen Corolla Cross, RAV4 ve Land Cruiser Prado modelleri zamlanacak.

Nissan: X-Trail modelleri yeni vergi dilimine giriyor.

Subaru: Forester ve Crosstrek modelleri etkilenecek.

Lexus: Markanın satışta olan LBX, NX, RX ve LM gibi tüm modelleri ek vergiye tabi olacak.

DİSTRİBÜTÖRLER ALTERNATİF YOLLAR ARIYOR

Ek verginin getirdiği maliyet yükünü hafifletmek isteyen bazı distribütörler, araç tedarikini Avrupa üzerinden veya vergi avantajı sunan ülkelerden yaparak fiyatları dengede tutmayı hedefliyor. Bazı markaların ise rekabetçi kalabilmek adına vergi farkının bir kısmını kendi kâr marjlarından karşılamayı planladığı konuşuluyor. Ancak vergi artışının boyutu göz önüne alındığında, bu stratejinin tüm markalar için sürdürülebilir olmadığı ifade ediliyor.

ZAM ÖNCESİ SON ETİKET FİYATLARI

Yarından itibaren yukarı yönlü güncellenmesi beklenen bazı modellerin mevcut fiyat aralıkları ise şöyleydi:

Toyota Corolla Cross Hybrid: 2.435.000 TL – 2.544.000 TL

Honda Civic: 2.360.000 TL – 2.690.000 TL

Nissan X-Trail: 2.899.000 TL – 3.975.300 TL

Lexus RX: 9.945.000 TL – 10.850.000 TL

Ek vergi uygulamasıyla birlikte otomotiv pazarında yeni bir dönem başlarken, markaların yeni tedarik stratejileri ve tüketicinin alım gücündeki değişim önümüzdeki haftalarda pazarın seyrini belirleyecek.