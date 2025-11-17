En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomatik vitesli otomobillere olan ilgi artıyor.
Yeni otomobil alanlar daha çok otomatik vitesli araçları tercih edilyor.
Ayrıca otomobil üreticileri de otomatik vitesli araçlara öncelik tanıyor.
Peki Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?
EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ 20 OTOMOBİL
İşte NTV'deki habere göre Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli 20 otomobil:
20 - Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin lira
19 - Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira
18 - Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira
17 - Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 lira
16 - Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira
15 - Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 lira
14 - Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli 1 milyon 780 bin lira
13 - Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira
12 - Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira
11 - Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 lira
10 - Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira
9 - Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira
8 - BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin lira
7 - Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin lira
6 -Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin lira
5 - Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira
YIL SONU İNDİRİMLERİYLE EN UCUZ 10 SUV
4 - Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin lira
3 - Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira
2 - KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira
1 - Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin lira