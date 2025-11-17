En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil

En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Yayınlanma:
Türkiye'de en ucuza satılan otomatik vitesli 20 otomobil belli oldu.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de otomatik vitesli otomobillere olan ilgi artıyor.

Yeni otomobil alanlar daha çok otomatik vitesli araçları tercih edilyor.

Ayrıca otomobil üreticileri de otomatik vitesli araçlara öncelik tanıyor.

Peki Türkiye'de en ucuz otomatik vitesli araçlar hangileri?

EN UCUZ OTOMATİK VİTESLİ 20 OTOMOBİL

İşte NTV'deki habere göre Türkiye'de satılan en ucuz otomatik vitesli 20 otomobil:

20 - Jaecoo Revive 2 milyon 170 bin lira

19 - Chery Tiggo 7 Pro Max 1 milyon 999 bin lira

whatsapp-image-2025-11-17-at-15-23-21.jpeg

18 - Peugeot E-208 1 milyon 922 bin lira

17 - Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 1 milyon 874 bin 300 lira

16 - Togg T10X V1 1 milyon 862 bin lira

15 - Ford Puma Titanium SUV, 1.0L EcoBoost 125PS, 7 İleri Otomatik, Benzin/Hibrit 1 milyon 784 bin 800 lira

whatsapp-image-2025-11-17-at-15-22-58.jpeg

14 - Ssangyong Tivoli Deluxe 1.5 Otomatik Benzinli 1 milyon 780 bin lira

13 - Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S 1 milyon 750 bin lira

12 - Honda Jazz Elegance 1 milyon 730 bin lira

11 - Fiat 1.6 M.Jet 130 HP DCT GSR 1 milyon 689 bin 900 lira

10 - Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG 1 milyon 649 bin 200 lira

9 - Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin AT8 1 milyon 648 bin lira

whatsapp-image-2025-11-17-at-15-22-41.jpeg

8 - BYD Dolphin 150 kW 1 milyon 610 bin lira

7 - Dacia Sandero Stepway expression stepway TCe 90 auto 1 milyon 600 bin lira

6 -Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT 1 milyon 585 bin lira

5 - Renault Clio evolution 1.0 TCe X-Tronic 90 hp 1 milyon 536 bin lira

YIL SONU İNDİRİMLERİYLE EN UCUZ 10 SUVYIL SONU İNDİRİMLERİYLE EN UCUZ 10 SUV

4 - Seat Ibiza 1.0 EcoTSI 115 PS DSG Style 1 milyon 495 bin lira

3 - Citroen e-C3 1 milyon 375 bin lira

2 - KIA Picanto 1.0L 63 PS AMT 1 milyon 260 bin lira

1 - Hyundai i10 1.2 MPI 79PS Jump 1 milyon 203 bin lira

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji uzmanından uykuları kaçıracak açıklama: İstanbul'un 50 günlük suyu kaldı
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
En ucuz otomatik vitesli 20 otomobil
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak: Fethiye’de büyük keşif
Fethiye’de büyük keşif
Tunç Çağı’ndan Osmanlı’ya tarih yeniden yazılacak
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü: Perre Antik Kentinde büyük keşif
Perre Antik Kentinde büyük keşif
Adıyaman'da 1500 yıllık sır çözüldü
ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Otomotiv
YIL SONU İNDİRİMLERİYLE EN UCUZ 10 SUV
YIL SONU İNDİRİMLERİYLE EN UCUZ 10 SUV
Otomotik benzinli otomobillerde en az yakan 10 model
Otomotik benzinli otomobillerde en az yakan 10 model