2025'te en çok satılan otomobiller belli oldu

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2025 yılında satışlar önceki yıla kıyasla yüzde 10,49 artış göstererek 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı ve böylece sektör tarihinin en yüksek yıllık satış rekoru kırıldı.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı.

Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, pazarın yüzde çoğunluğunu C ve B segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay elde edilirken, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay kaydedildi.

İlk 10'a yeni modellerin giriş yapması dikkat çekerken, zirvede Renault'dan iki modelin yer alması öne çıktı. Yerli üretim TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi.

İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil modeli...

10. DACİA SANDERO STEPWAY

Segment: B7

Adet: 23.699

Payı: Yüzde 2,19

9. TOYOTA C-HR

Segment: C7

Adet: 25.215

Payı: Yüzde 2,33

8. FİAT EGEA CROSS

Segment: C7

Adet: 26.820

Payı: Yüzde 2,47

7. TOGG T10X

Segment: C7

Adet: 27.583

Payı: Yüzde 2,54

6. BYD SEAL U

Segment: D7

Adet: 30.380

Payı: Yüzde 2,80

5. TESLA MODEL Y



Segment: C7

Adet: 31.509

Payı: Yüzde 2,91

4. TOYOTA COROLLA

Segment: C1

Adet: 35.907

Payı: Yüzde 3,31

3. FİAT EGEA SEDAN

Segment: C1

Adet: 42.838

Payı: Yüzde 3,95

2. RENAULT MEGANE SEDAN

Segment: C1

Adet: 48.099

Payı: Yüzde 4,44

1. RENAULT CLİO HB

Segment: B2

Adet: 51.717

Payı: Yüzde 4,77

2026 İÇİN 1,5 MİLYON ADETLİK PAZAR HEDEFİ

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 verilerini değerlendirirken otomotiv sanayisinin 42 milyar dolarlık dev bir ihracat başarısına imza attığını vurguladı.

Bozkurt, "1,5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride göreceğiz. 2026 yılında 2025'e benzer bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Bu yılın yeni üretim yatırımları ve artan istihdamla büyümesini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.