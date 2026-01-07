2025'te en çok satılan otomobiller belli oldu

2025'te en çok satılan otomobiller belli oldu
Yayınlanma:
Güncelleme:
ODMD verilerine göre Türkiye otomotiv pazarı 2025 yılında güçlü büyümesini sürdürerek, otomobil ve hafif ticari araç satışlarında yıllık bazda yüzde 10,49 artışla 1 milyon 368 bin adede ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Renault iki modeliyle zirvede yer alırken yerli üretim TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına adını yazdırdı.

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç pazarında 2025 yılında satışlar önceki yıla kıyasla yüzde 10,49 artış göstererek 1 milyon 368 bin 400 adede ulaştı ve böylece sektör tarihinin en yüksek yıllık satış rekoru kırıldı.

OTOMOBİL VE HAFİF TİCARİ ARAÇ SATIŞLARI ARTTI

Otomobil satışları yüzde 10,62 artarak 1.084.496 adede, hafif ticari araç satışları ise yüzde 9,97 artarak 283.904 adede ulaştı.

Ağır ticari araçlar da eklendiğinde toplam pazar 1 milyon 415 bin adede ulaştı.

otomobilllllllll.jpg

Gazeteci Emre Özpeynirci'nin paylaştığı verilere göre, pazarın yüzde çoğunluğunu C ve B segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmentinde 465 bin 750 adetle yüzde 42,9 pay elde edilirken, B segmentinde ise 288 bin 746 adetle yüzde 26,5 pay kaydedildi.

İlk 10'a yeni modellerin giriş yapması dikkat çekerken, zirvede Renault'dan iki modelin yer alması öne çıktı. Yerli üretim TOGG T10X de en çok satan ilk 10 otomobil arasına girdi.

Otomotiv devleri Çin'e karşı el sıkıştıOtomotiv devleri Çin'e karşı el sıkıştı

İşte 2025'in en çok satan ilk 10 otomobil modeli...

10. DACİA SANDERO STEPWAY

Segment: B7
Adet: 23.699
Payı: Yüzde 2,19

9. TOYOTA C-HR

Segment: C7
Adet: 25.215
Payı: Yüzde 2,33

8. FİAT EGEA CROSS

Segment: C7
Adet: 26.820
Payı: Yüzde 2,47

7. TOGG T10X

Segment: C7
Adet: 27.583
Payı: Yüzde 2,54

6. BYD SEAL U

Segment: D7
Adet: 30.380
Payı: Yüzde 2,80

5. TESLA MODEL Y

Segment: C7
Adet: 31.509
Payı: Yüzde 2,91

4. TOYOTA COROLLA

Segment: C1
Adet: 35.907
Payı: Yüzde 3,31

3. FİAT EGEA SEDAN

Segment: C1
Adet: 42.838
Payı: Yüzde 3,95

2. RENAULT MEGANE SEDAN

Segment: C1
Adet: 48.099
Payı: Yüzde 4,44

1. RENAULT CLİO HB

Segment: B2
Adet: 51.717
Payı: Yüzde 4,77

2026 İÇİN 1,5 MİLYON ADETLİK PAZAR HEDEFİ

ODMD Başkanı Ali Haydar Bozkurt, 2025 verilerini değerlendirirken otomotiv sanayisinin 42 milyar dolarlık dev bir ihracat başarısına imza attığını vurguladı.

Bozkurt, "1,5 milyon adetlik pazar seviyesini de ileride göreceğiz. 2026 yılında 2025'e benzer bir pazar büyüklüğü bekliyoruz. Bu yılın yeni üretim yatırımları ve artan istihdamla büyümesini temenni ediyoruz" açıklamasında bulundu.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Rusların vurduğu dev gemi Tuzla’da havuzdan çıktı!
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Koreliler iddialı: Bu akıllı pencere faturaları %40 düşürüyor
Uçaklarda yeni dönem! Hava yolu şirketleri ayakta yolcu taşıyacak
Tarihi belli oldu!
Uçaklarda artık ayakta yolcu gidecek
Yılı enflasyonun üstünde kazandırarak kapattılar: Borsada ses getiren hisseler belli oldu
Otomotiv
2026 model otomobiller vitrine çıktı! Türkiye'de satılan en ucuz araçlar belli oldu
2026 model otomobiller vitrine çıktı! Türkiye'de satılan en ucuz araçlar belli oldu
Nvidia Mercedes için otonom sürüşü açıkladı
Nvidia Mercedes için otonom sürüşü açıkladı