Japon devi üretime motosikletle geri dönüyor

Honda Türkiye, büyüyen motosiklet pazarına katkı sağlamak amacıyla İzmir’in Aliağa ilçesinde kurduğu ve yıllık 100 bin adet üretim kapasitesine sahip fabrikanın faaliyetlerine başladığını duyurdu.

Açılışın ardından konuşan Kılıçer ise Türkiye’de motosiklet pazarının özellikle Kovid-19 süreciyle birlikte belirgin bir ivme kazandığını ifade etti.

"2024'TE 1 MİLYON 350 BİN CİVARINDA MOTOSİKLET SATILDI"

Kılıçer, Türkiye'de toplam motosiklet satışlarının 2024 yılında toplam otomobil satışlarını geçtiğini anımsatarak, "2024'te 1 milyon 350 bin civarında motosiklet satıldı. Bunun içerisine 50 cc ve elektrikliyi de dahil ederek söylüyorum. Bu ciddi bir potansiyel yaratıyor ve bu potansiyelin kalıcı mı yoksa belli bir dönem için mi devam edeceğini ya da sürdürülebileceğini tahmin etmek aslında çok önemli bu tür yatırımlar için." dedi.

"MOTOSİKLETİN 'TEHLİKELİ İMAJI' SOSYAL KABULÜN ÖNÜNDEKİ ENGEL OLDU"

Türkiye’de motosiklet alanında geçmişte önemli engeller bulunduğunu belirten Kılıçer, 2000 yılından bu yana hem motosiklet kullandığını hem de sektör içinde profesyonel olarak yer aldığını ifade ederek sözlerine şöyle devam etti:

Motosikletin sosyal kabulü üzerine hep birtakım engeller çıktı. Aslında doğal engelden bahsediyorum. Motosikletin çizmiş olduğu 'tehlikeli imajı' maalesef bu sektörün ayakları yere basan, sürdürülebilir bir şekilde büyümesinin önündeki en büyük engellerden bir tanesiydi ancak özellikle son değişen ekonomik ve sosyal şartlardan dolayı artık bu engeli bir nebze de olsa açtığımızı düşünüyorum.

"TÜRKİYE'DE SATILAN HER 100 MOTOSİKLETTEN 25-30 TANESİ HONDA"

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Kılıçer, Türkiye’de 7 milyonu aşan araç parkının motosiklet pazarı açısından önemli bir potansiyele işaret ettiğini söyledi.

Avrupa ve Asya ülkeleri ile kıyaslandığında Türkiye'nin genç nüfus oranının çok önemli olduğunu ve 85 milyonluk nüfusun artmaya devam edeceğini anlatan Kılıçer, "Yaklaşık 35-36 yıllık bir yaş ortalaması söz konusu. Mesela Japonya ile karşılaştırdığımızda onlardaki yaş ortalaması 54. Avrupa yine çok yaşlı bir nüfus. Dolayısıyla motosikleti talep eden kitlenin genelde genç olduğunu düşünürsek bu potansiyel en azından sonraki dönem için bu pazarı, motosikleti sürdürülebilir kılıyor." dedi.

Honda'da tekerlek alarmı: Somonlar yeterince sıkılmamış, fırlayabilir!

"TÜRKİYE BİZİM İÇİN VAZGEÇİLMEZ PAZARLARDAN BİR TANESİ"

Türkiye'de 13 yıldan beri en çok tercih edilen marka olduklarını vurgulayan Kılıçer, ülkenin küresel ölçekte vazgeçilmez bir pazar haline geldiğinin altını çizerek değerlendirmelerini şu sözlerle sürdürdü:

Türkiye bizim için vazgeçilmez pazarlardan bir tanesi haline geldi. Yüzde 25-30 arasında değişen bir pazar payımız mevcut. Bu da şu anlama geliyor: Türkiye'de satılan her 100 motosikletten 25-30 tanesi Honda'dan oluşuyor. Bayi ağımızı yıllardan beri geliştirdik. Üç fonksiyonunu, hatta dördüncü fonksiyonu yani o güvenlik fonksiyonunu da bayi ağımıza entegre ederek yapımızı kurduk ve orada da çok iyi işleyen bir sistemimiz var. Özetle, bayi ağımız tamam. Bundan sonraki dönem için de potansiyele inanıyoruz. İnsanların mobilite ihtiyacının bundan sonraki dönemde de artan oranda devam edeceğini düşünüyoruz. Motosikletin sosyal kabulüyle ilgili de herhangi bir problem kalmadığı için bu yatırımın Türkiye'de artık olması gerektiğine inandık.

Bülent Kılıçer, söz konusu yatırımın ülke ekonomisine sağlayacağı katkılardan birinin de "gelecek dönemde lokalizasyon oranını önemli ölçüde artırma hedefi" olduğunu ifade etti.

TALEPLERE HIZLI YANIT DÖNEMİ

Lokalizasyonu artırmadan bu yatırımın herhangi bir anlamı kalmayacağını dile getiren Kılıçer, sözlerini şöyle tamamladı: