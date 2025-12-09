Otomotiv devleri Çin'e karşı el sıkıştı

Çinli markaların elektrikli araç piyasasındaki agresif yükselişine karşı koymak isteyen Ford, rotasını Renault'ya çevirdi. İki devin stratejik ortaklığı, Avrupa pazarı için düşük maliyetli ve rekabetçi elektrikli modeller geliştirilmesini hedefliyor.

Otomotiv krizde: "Talep azaldı" dediler bin 750 çalışanı işten çıkardılar

Varılan mutabakata göre, Ford markası taşıyacak iki yeni elektrikli modelin üretimi için düğmeye basıldı. Bu araçlar, Renault'nun elektrikli araç teknolojisindeki uzmanlığını yansıtan "Ampere" platformu üzerinde yükselecek. Üretim üssü olarak ise Renault Group’un Kuzey Fransa’daki ElectriCity tesisleri seçildi. Bu hamlenin, üretim verimliliğini artırırken Ford'un Avrupa'daki elektrikli araç varlığını da sağlamlaştıracağı öngörülüyor.

İLK MODEL 2028'DE YOLLARDA

Ford’un tasarımına imza atacağı ve Renault ile ortaklaşa geliştireceği modellerde, markanın özgün sürüş dinamiklerinin ve "Ford DNA"sının korunacağı belirtildi. Merakla beklenen ilk modelin 2028 yılının başlarında Avrupa showroomlarında yerini alması planlanıyor.

TİCARİ ARAÇLARDA DA İŞ BİRLİĞİ MASADA

İki devin ortaklığı sadece binek otomobillerle sınırlı kalmayacak. Taraflar, hafif ticari araç segmenti için de bir Niyet Mektubu (LOI) imzaladı. Buna göre, belirli Renault ve Ford markalı ticari araçların ortak geliştirilmesi ve üretilmesi için fırsatlar değerlendirilecek. Böylece Avrupa’nın gelecekteki mobilite ihtiyaçlarına cevap verecek geniş kapsamlı bir ittifak hedefleniyor.

CEO'LARDAN 'REKABET VE UYUM' MESAJI

Ortaklığı değerlendiren Renault Group CEO’su François Provost, Avrupa’daki rekabet güçlerinin artacağına vurgu yaparak, “Ford gibi ikonik bir üreticiyle iş birliği yapmak gurur verici. Bu adım, hızla dönüşen Avrupa otomotiv pazarında bizi daha çevik ve inovatif bir yapıya taşıyacak” dedi.

Otomotivde yeni savaş: Nadir toprak elementleri için yarış başladı!

Ford Motor Company CEO’su Jim Farley ise iş birliğinin sürdürülebilir bir iş modeline katkı sunacağını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Renault’nun endüstriyel ölçeğini ve elektrikli araç yetkinliklerini Ford’un ikonik tasarım ruhuyla birleştirerek, yüksek performanslı ve Ford karakterini taşıyan modeller geliştireceğiz.”