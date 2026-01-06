2026 model otomobiller vitrine çıktı! Türkiye'de satılan en ucuz araçlar belli oldu

Otomotiv sektöründe yıl sonu kampanyalarının sona ermesiyle birlikte, tüketicilerin odağı 2026 model araçların fiyatlarına çevrildi.

Birçok otomobil markası, Ocak ayı itibarıyla sıfır kilometre araçlara ait güncel fiyat listelerini açıklayarak yeni yılın ilk hamlelerini yapmaya başladı.

Sektörde konuşulanlara göre yerli üretim araçlar bayilerdeki yerini almaya başlarken, ithal edilen bazı modellerin satışa çıkması için yaklaşık iki aylık bir bekleme süresi öngörülüyor. Paylaşılan resmi veriler doğrultusunda, lüks segmentten ekonomik sınıfa kadar en uygun fiyatlı 2026 model otomobiller belli oldu.

En ucuz sıfır otomobilin satışı da durduruldu

EN UCUZ OTOMOBİLLER LİSTESİ

Türkiye pazarında satışa sunulan ve fiyatı en ulaşılabilir seviyede olan 2026 model araçların listesi şu şekilde:

1. KIA Picanto Feel: 1 milyon 290 bin lira

2. Hyundai i20 Jump Manuel: 1 milyon 334 bin 500 lira

3. Opel Corsa 1.2 Edition Manuel: 1 milyon 416 bin lira

4. Citroen Elektrikli e-C3 Plus: 1 milyon 420 bin lira

5. Nissan Juke Tekna Manuel: 1 milyon 549 bin lira

6. BYD ATTO 2: 1 milyon 575 bin lira

7. Toyota Corolla 1.5 Vision Plus: 1 milyon 650 bin lira

8. Ssangyong Tivoli: 1 milyon 780 bin lira

9. Ford Puma Titanium: 1 milyon 784 bin 800 lira

ORTA VE ÜST SEGMENT

Daha yüksek donanım ve lüks segment arayanlar için de 2026 model fiyatları şu rakamlarla listelere girdi:

1. Honda Jazz Crosstar: 1 milyon 880 bin lira

2. Peugeot E-208 (Elektrikli): 1 milyon 960 bin lira

3. Suzuki Vitara Otomatik: 1 milyon 999 bin lira

4. Alfa Romeo Junior Ibrida: 2 milyon 326 bin 207 lira

5. MG Yeni HS: 2 milyon 386 bin lira

6. Lexus LBX: 2 milyon 995 bin lira

7. Mercedes A200 AMG: 3 milyon 159 bin lira

Yeni yılın ilk çeyreğinde döviz kurundaki dalgalanmalar ve pazardaki hareketlilik nedeniyle otomobil fiyatlarında yukarı ya da aşağı yönlü değişimlerin yaşanabileceği ifade edilirken, uzmanlar özellikle yerli üretim modellerde stok durumunun yakından izlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor.