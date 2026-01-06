Nvidia Mercedes için otonom sürüşü açıkladı

ABD'li yonga üreticisi Nvidia, Las Vegas'ta düzenlenen CES 2026 tüketici elektroniği fuarı kapsamında önemli duyurular yaptı. Şirketin Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, düzenlenen etkinlikte, yapay zeka için bir yarışın başladığını ve herkesin bir sonraki seviyeye ulaşmaya çalıştığını ifade etti.

MERCEDES'LERE OTONOM SÜRÜŞ MÜ GELİYOR?

Ayrıca, tam kapsamlı sürüş yazılımı DRIVE AV'nin yeni Mercedes-Benz CLA modeliyle ABD'de kullanılmaya başlanacağı ve yıl sonuna kadar devreye alınmasının planlandığı belirtildi.

YENİ İŞBİRLİKLERİ AÇIKLANDI

Nvidia, Boston Dynamics, Caterpillar ve LG Electronics gibi şirketlerin kendi teknolojileriyle geliştirilmiş yeni robot ve otonom makineleri tanıttığını duyurdu. Yapay zeka için tasarlanmış 6 yeni yongayı bir araya getiren Rubin platformunun ise büyük ölçekli yapay zeka sistemlerinin maliyetini düşürmeyi hedeflediği kaydedildi.

YENİ YAPAY ZEKA MODELLERİ

Şirket, gerçek dünyaya uygulanabilir yapay zeka sistemleri geliştirmek isteyen şirketlere yönelik yeni bir dizi model ve araç tanıttı. Bu modeller arasında ajan tabanlı yapay zeka, fiziksel yapay zeka, otonom araç geliştirme, robotik ve biyomedikal alanları yer alıyor.

ROBOTİK VE OTONOM ARAÇLAR

Nvidia, Cosmos platformunun robotlar için insan benzeri algılama ve mantık yürütme kabiliyeti sunduğunu açıkladı. Isaac GR00T modelinin ise robotlara bütün vücut hareket kontrolü sağladığı belirtildi. Otonom araçlar için geliştirilen Alpamayo ailesinin, araçların çevreyi algılayıp karar almasına ve simülasyonlarla test edilmesine imkan tanıdığı ifade edildi.

BİYOMEDİKAL UYGULAMALAR

Biyomedikal alanda ise Clara modellerinin protein tasarımı, ilaç geliştirme ve kişiselleştirilmiş tedavi çözümleri sunduğu aktarıldı.