Nvidia tüm beklentileri aştı

Çip üreticisi Nvidia'nın üç aylık geliri yıllık bazda %62 artışla 57 milyar dolara ulaşarak tüm beklentileri aştı. Şirket, yapay zekâ çiplerine olan yoğun talebin süreceğini belirterek yeni çeyrek için 65 milyar dolarlık gelir beklentisi açıkladı.

California merkezli çip üreticisi Nvidia, 2026 mali yılının üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. 26 Ekim'de sona eren üç aylık dönemde şirketin geliri, geçen yılın aynı dönemine göre %62 artışla 57 milyar dolara yükseldi.

BEKLENTİLERİ AŞTI

Nvidia'nın net karı yıllık bazda %65 artarak 31,9 milyar dolara ulaştı. Hisse başına kar ise 78 sentten 1,3 dolara yükseldi. Şirketin performansı, analistlerin 55 milyar dolar olan beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Gelir, bir önceki çeyreğe göre de %22'lik bir büyüme kaydetti.

YENİ ÇEYREK BEKLENTİSİ 65 MİLYAR DOLAR

Şirket, içinde bulunulan çeyrek için 65 milyar dolar gelir beklentisi açıkladı. Bu beklenti, yapay zeka çiplerine olan talebin artarak devam edeceğine işaret ediyor.

CEO HUANG: YAPAY ZEKÂ EKOSİSTEMİ HIZLA BÜYÜYOR

Nvidia'nın Kurucusu ve CEO'su Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, "Yapay zeka ekosistemi hızla büyüyor. Daha fazla sektörde ve ülkede daha yeni temel model üreticileri, daha fazla yapay zekâ girişimiyle çalışıyor" ifadelerini kullandı. Huang, şirketin en yeni yapay zekâ çipi Blackwell'in satışlarının beklentilerin çok üzerinde seyrettiğini de sözlerine ekledi.

