Nvidia hisseleri uçtu!

ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin gölgesinde, iki ülke arasındaki yarı iletken ticaretine yönelik kısıtlamaların gevşetilebileceğine dair beklentiler Nvidia hisselerini yukarı taşıdı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın, Perşembe günü Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede Nvidia’nın gelişmiş Blackwell yapay zekâ çipini gündeme getireceğini açıklaması sonrasında, Nvidia hisseleri haftaya güçlü bir yükselişle başladı.

Trump, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Blackwell hakkında konuşacağız, bu gerçekten olağanüstü bir çip,” ifadelerini kullandı. ABD Başkanı, spesifik politika adımlarına değinmese de görüşmeden “çok umutlu” olduğunu söyledi.

NVIDIA’NIN PİYASA DEĞERİ 5 TRİLYONA YAKLAŞTI

Haberlerin ardından Nvidia hisseleri TSİ 11.00 civarında piyasa öncesi işlemlerde yüzde 3’ün üzerinde değer kazandı. Şirketin piyasa değeri böylece 5 trilyon dolar seviyesine yaklaştı.

Yapay zekâ ve yarı iletken teknolojileri, ABD ile Çin arasındaki stratejik rekabetin merkezinde yer alıyor. Akıllı telefonlardan savunma sistemlerine kadar pek çok teknolojik ürünün kalbinde yer alan bu çipler, iki ülkenin de ekonomik ve teknolojik güç dengesinde kilit bir unsur haline geldi.

WASHINGTON VE PEKİN’DEN KARŞILIKLI KISITLAMALAR

ABD, 2022’den bu yana ulusal güvenlik gerekçesiyle Nvidia’nın ileri seviye çiplerinin Çin’e ihracatını sınırlıyor. Trump yönetimi zaman zaman bu politikada değişken adımlar atsa da, Biden döneminde uygulanan ihracat kontrolleri büyük ölçüde sürdürülüyor.

Geçmişte, Trump yönetimi Nvidia’nın Çin pazarına özel, kısıtlamalara uygun olarak tasarladığı H20 yapay zekâ çipinin satışına izin vermişti. Ancak bu adımın ardından Çinli düzenleyiciler, yerli teknoloji şirketlerine Nvidia çiplerini satın almamaları yönünde yasak getirdi.

HUANG: “ÇİN ARTIK BİZİ İSTEMİYOR”

Nvidia CEO’su Jensen Huang, Washington’daki bir etkinlikte yaptığı konuşmada, “Başkan bize Çin’e sevkiyat için lisans verdi ama Çin, bizim oraya satış yapmamızı engelledi. Artık Nvidia’yı istemediklerini çok açık ifade ettiler,” dedi.

Pekin yönetimi ise dün yayımladığı bir belgede, yarı iletkenler gibi stratejik teknolojilerde “kendi kendine yeterlilik” ve “büyük atılımlar” vurgusu yaptı. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping de Xinhua tarafından aktarılan açıklamasında, “Yüksek kaliteli kalkınmanın anahtarı, ileri teknoloji alanlarında kendi kendine yetebilme kapasitesini artırmaktır,” ifadelerini kullandı.

UZMANLARDAN “PAZARLIK KOZU” DEĞERLENDİRMESİ

Euronews'te yer alan değerlendirmeye göre, Çin’in Nvidia çiplerine yönelik kısıtlamalarının kalıcı bir yasaktan çok, ABD ile yürütülen ticaret görüşmelerinde pazarlık aracı olarak kullanılabileceğini belirtiyor.

Yıl boyunca yapay zekâya yönelik güçlü beklentilerle yükselen Nvidia hisseleri, tüm bu jeopolitik belirsizliklere rağmen 2025 başından bu yana yaklaşık %50 oranında değer kazandı.