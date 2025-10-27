ABD Çin’e vergi savaşı açmıştı şimdi soya fasulyesiyle barışıyorlar

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, CBS'ye yaptığı açıklamada , ABD ve Çin'in bu hafta sonu liderleri bir araya geldiğinde görüşülecek olası bir ticaret anlaşması için bir çerçeve üzerinde anlaştıklarını söyledi . Bessent, anlaşmanın TikTok'un ABD operasyonları konusunda "nihai bir anlaşma" ve Çin'in nadir toprak mineralleri üzerindeki sıkılaştırma kontrollerinin ertelenmesini içerdiğini de sözlerine ekledi.

Bessent, ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin mallarına yüzde 100 gümrük vergisi getirme tehdidinin yürürlüğe girmesini beklemediğini , Çin'in ABD'den büyük miktarda soya fasulyesi almaya devam edeceğini söyledi.

Her iki ülke de dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticaret savaşının daha da tırmanmasını önlemeye çalışıyor. Trump ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in Perşembe günü Güney Kore'de görüşmesi planlanıyor.

Bessent, Trump'ın Asya turu kapsamında katıldığı Malezya'daki Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) zirvesi sırasında üst düzey Çinli ticaret yetkilileriyle bir araya geldi. Pekin, görüşmelerin "yapıcı" olduğunu söyledi.

ABD Hazine Bakanı, ülkelerin "iki lider için önemli bir çerçeveye ulaştığını" belirterek "Gümrük vergilerinden kaçınılacak" dedi.

Çin hükümeti yaptığı açıklamada, her iki müzakere heyetinin "temel sorunlarını çözmek için varılacak anlaşmalar konusunda temel bir fikir birliğine vardığını" söyledi.

"Her iki taraf da belirli ayrıntıları daha da netleştirme konusunda anlaştı" diye eklediler.

Washington ayrıca Pazar günü Malezya ve Kamboçya ile ticaret anlaşmalarının sağlandığını, Tayland ve Vietnam ile de işbirliği çerçeveleri üzerinde anlaşmaya varıldığını duyurdu.