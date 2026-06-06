Erdoğan onları Türkiye'ye çağırdı: Vergi bile alınmayacak

Türkiye'de geniş halk kitlelerinin geçim mücadelesi verdiği ve vergi yükünün tabana yayıldığı bir dönemde, uluslararası sermayeye yönelik devasa vergi muafiyetleri açıklandı. AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Genel Kurulu kapsamında iş dünyasının temsilcilerine hitap etti.

Küresel ölçekte faaliyet gösteren büyük firmalara seslenen Erdoğan, "Bizim mesajımız çok açık, operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan" şeklinde konuşarak yabancı şirketleri ülkeye davet etti.

Şirketlerin sermayeye ulaşması noktasında yeni adımların atılacağını belirten Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi (İFM) bünyesinde sunulacak finansal hizmetlerden sağlanacak kazançların 20 sene boyunca vergiden istisna tutulacağını ilan etti.

İHRACAT ÖVGÜSÜ

Genel kurulda Türkiye ekonomisinin makro göstergelerine değinen Erdoğan, ihracat rakamları üzerinden mesajlar verdi. Ekonomik büyümenin sürdüğünü savunan Erdoğan, "2002 yılında yalnızca 36 milyar dolar olan mal ihracatımız 2025 itibarıyla 273,3 milyar dolara yükseldi. 2025 yılında mal ve hizmet ihracatımız 395,9 milyar dolarla Cumhuriyet tarihimizin rekorunu kırdı" dedi.

Türkiye ekonomisinin 23 çeyrektir kesintisiz bir büyüme trendi içerisinde yer aldığını ileri süren Erdoğan, "Haziran ayında takvim etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte ihracatta yeniden güçlü bir ivme yakalayacağımıza inanıyoruz" şeklinde konuştu.

FİNANSMANA ERİŞİM İÇİN KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YAPILACAK

Piyasalarda ve iş dünyasında fon kaynaklarına ulaşıma yönelik yaşanan ciddi zorlukların ve tıkanmaların farkında olduklarını kabul eden Erdoğan, bu meseleyi son gerçekleştirilen Kabine Toplantısı’nda ayrıntılı olarak ele aldıklarını aktardı. Kredi ve fon akışının rahatlatılması adına ekonomi bürokrasisine acil eylem planı talimatı verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Finansmana erişim konusunda yaşanan güçlüklerin farkındayız. Pazartesi günü yaptığımız kabine toplantısında Türk ekonomisinin güncel durumunu masaya yatırdık. Finansmanla ilgili geçmiş tecrübeleri de göz önünde bulundurarak kapsamlı bir çalışma yapılması için ekonomi yönetimine gerekli talimatları verdik."

KAZANÇLARI 20 YIL BOYUNCA VERGİDEN MUAF TUTUYORUZ

Jeopolitik krizlerin ve küresel ekonomik dalgalanmaların ardından Türkiye'nin avantajlı bir konuma geleceğini iddia eden Erdoğan, İstanbul Finans Merkezi’ni uluslararası yatırımların ve finans sektörünün bölgesel merkezi yapmayı amaçladıklarını vurguladı. Yabancı şirketlere yönelik getirilen ayrıcalıkları sıralayan Erdoğan, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Krizleri değil fırsatları konuşacağımız bir döneme gireceğiz. İstanbul Finans Merkezi'ni küresel yatırımın, finansal hizmetlerin bölgesel üssüne dönüştürmeyi hedefliyoruz. Burada sunulan finansal hizmetlerden elde edilen kazançları 20 yıl boyunca vergiden muaf tutuyoruz. Uluslararası ticaret yapan şirketler için de çok güçlü teşvikler getiriyoruz. Bizim mesajımız çok açık; operasyonlarını Türkiye'den yönet, avantajlardan yararlan"