Enflasyon hesabı değişiyor
TÜİK, enflasyon hesaplama sisteminde değişikliğe gidildiğini duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yeni yılda enflasyon hesaplama sistematiğinde köklü bir revizyona gidiyor. Kurum uzmanları tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Avrupa Komisyonu kararları ve Eurostat standartları gerekçe gösterilerek Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) güncelleme yapılacağı duyuruldu.

Buna göre, Ocak 2026 itibarıyla tüm AB üyesi ülkelerle eş zamanlı olarak TÜFE temel yılı "2025=100" olarak güncellenecek.

MANŞET ENFLASYON DEĞİŞMEYECEK

TÜİK, bu değişimin sadece teknik bir güncelleme olduğunu ve geçmiş verileri etkilemeyeceğini savundu. Yapılan açıklamada, "2003=100" baz yılından yeni sisteme geçişte endeks seviyesinin normalize edileceği, ancak aylık ve yıllık değişim oranlarının aynı kalacağı belirtildi.

Kurum yetkilileri, "Manşet enflasyon göstergelerinde herhangi bir değişiklik olmayacak" diyerek, bu hamlenin rakamları düşürmeye yönelik bir manipülasyon olmadığı mesajını vermeye çalıştı.

HARCAMA GRUPLARI ARTIYOR: SİGORTA VE FİNANS DA LİSTEDE

Yeni sistemle birlikte endeksin kapsamı da genişliyor. Ana harcama grubu sayısı 13'e çıkarılıyor. Halkın bütçesini zorlayan kalemler yeniden sınıflandırılıyor:

Kişisel Bakım: Sosyal koruma ve çeşitli mal/hizmetler grubundan ayrılarak müstakil bir başlık olacak.

Sigorta ve Finansal Hizmetler: Yeni bir harcama grubu olarak enflasyon hesabına dahil edilecek.

Dijital İçerikler: Ayrı bir kategori olarak sunulacak.

Ayrıca vergi, satış ve üretim istatistikleri kullanılarak kayıt dışı tüketim kalemlerinin de hesaplamaya dahil edilmesi hedefleniyor.

"VERGİSİZ ENFLASYON" GÖSTERGESİ GELİYOR

Dikkat çeken bir diğer yenilik ise "Sabit Vergi Oranları ile TÜFE" göstergesi olacak. İktidarın vergi zamlarının enflasyona etkisini ayrıştırmayı hedefleyen bu yöntemle; KDV ve ÖTV gibi dolaylı vergiler sabit tutulmuş gibi varsayılarak, ürünlerin "saf piyasa fiyatındaki" değişim ölçülecek. Bu adım, "Enflasyon yüksek ama sebebi vergiler" savunmasına zemin hazırlayabilir.

