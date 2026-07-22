Emekliye maaşı kadar promosyon: İsa Karakaş ezber bozan formülü açıkladı

Yıllarca çalışıp sisteme yüksek prim ödeyen milyonlarca emekli, bankaların hazırladığı promosyon baremleriyle mağdur ediliyor. Maaşı 20 bin TL olanla 100 bin TL olanı aynı kategoriye sıkıştırıp düşük ödeme yapan bankalara karşı uzman isimden "Her emekliye kendi net maaşı kadar taban promosyon ödensin" çağrısı geldi.

SGK Uzmanı İsa Karakaş'ın Türkiye gazetesindeki yazısına göre, bankaların emekli promosyonlarında uyguladığı mevcut sistem büyük bir adaletsizlik yaratıyor. Karakaş, bankaların 20 bin TL ve üzerindeki tüm emekli maaşlarını tek bir çatı altında toplayarak aynı promosyon miktarını vermesinin haksızlık olduğunu belirterek, yetkililere yeni bir formül önerisinde bulundu.

Yüksek prim ödeyerek daha dolgun bir emekli aylığı almaya hak kazanan milyonlarca kişi ile taban aylık alanların aynı promosyon diliminde tutulmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı.

BANKALARIN BAREM OYUNU: 20 BİN TL ÜZERİ ALAN HERKES AYNI KEFEDE

Emeklilerin yıllar boyu çalışarak ekonomiye sunduğu katkıya dikkat çeken SGK Başuzmanı Karakaş, maaş güncellemelerindeki aksaklıkların yanı sıra promosyon ödemelerinde de ciddi bir çarpıklık yaşandığını aktardı.

Promosyon baremlerinin günün şartlarına göre yenilenmesi gerektiğini savunan Karakaş, 20 bin TL sınırını aşan herkesin aynı grupta eritilmesine şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu ülkede 37 bin TL, 50 bin TL, hatta 80 bin, 96 bin, 107 bin, 138 bin TL maaş alan emeklilerimiz yok mu?"

MEVDUATA FARKLI, EMEKLİYE AYNI TARİFE

Banka şubelerine yüksek miktarda nakit yatıran müşterilere çok daha yüksek faiz ve getiri imkanları sunulduğunu hatırlatan Karakaş, milyonlarca emeklinin oluşturduğu devasa nakit kaynağının ise bankalar tarafından düşük promosyonlarla geçiştirildiğini ifade etti.

Karakaş, finans kuruluşlarının bu ikircikli tutumunu, "Bir bankaya 1 milyon lira nakit yatıran bir mudi ile 20 bin lira yatıran kişiye aynı faizi veya aynı kâr payını mı veriyorsunuz?" sorusuyla eleştirerek, emekli ödemelerinde de maaş büyüklüğüne göre kademeli bir sisteme geçilmesinin şart olduğunu dile getirdi.

SGK DERHAL MÜDAHALE ETMELİ ÇAĞRISI

Kullanımdaki mevcut ödeme sisteminin acilen değiştirilmesi için çağrı yapan Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) bankalarla imza altına aldığı protokolleri yeniden masaya yatırması gerektiğini vurguladı.

Karakaş'ın masaya getirdiği yeni formüle göre; her emekliye ödenecek olan promosyon için kişinin kendi net maaşı baz alınmalı. Bu çerçevede; 20 bin TL maaş alan birine en az 20 bin TL, 30 bin TL alana asgari 30 bin TL, 50 bin TL alana en az 50 bin TL ve 100 bin TL aylık alana ise en az 100 bin TL tutarında promosyon tahsis edilmesi talep edildi.

YENİ SİSTEM ÖNERİSİ: TABAN SINIR MAAŞ KADAR OLMALI

Bu önerilen yeni düzende, emeklinin eline geçen net maaş tutarının bankalar için "yasal alt sınır" olarak kabul edilmesi ve bankaların bu alt sınırın üzerine çıkarak kendi kârlarından ek ödemelerle rekabet edebilmesi istendi.

SGK Başuzmanı Karakaş'ın konuya ilişkin sunduğu çözüm maddeleri şu şekilde aktarıldı:

ÇİZELGE SİL BAŞTAN YENİLENMELİ: SGK, bankalarla mevcut olan protokolünü hiç vakit kaybetmeden revize etmeli ve 20.000 TL üzerindeki tüm maaşları tek kategori sayan adaletsiz barem sistemini iptal etmelidir.

MAAŞA ENDEKSLİ TABAN SINIR: Promosyon tutarları sabit rakamlarla sınırlandırılmamalı; aksine, kişinin eline geçen net maaş katsayısıyla doğrudan eşitlenmelidir.

GERÇEK REKABETİN ÖNÜ AÇILMALI: Taban promosyon tutarı, maaş miktarıyla eşitlendikten sonra, bankalar emeklileri kendi şubelerine çekebilmek adına bu rakamın üzerine kendi kâr paylarından ek destekler eklemelidir. Böylelikle emekliler, ufak tefek farklar uğruna sürekli banka değiştirmek ve şube şube gezmek zorunda bırakılmayacaktır.

KAMU BANKALARI ÖNCÜ OLMALI: Finans piyasasındaki banka promosyonlarına bakıldığında, kamu bankalarının emekliler lehine çıtayı yukarı taşıması gerekirken; aksine hiçbir çaba sarf etmedikleri ve en düşük promosyonları sunarak rekabeti olumsuz yönde etkiledikleri net bir biçimde ortadadır.