Emeklinin de asgari ücretlinin de merakla beklediği soruya yanıt geldi

Yıl başından bu yana yükselen enflasyon ve artan hayat pahalılığı nedeniyle emekli maaşları ile asgari ücretin açlık sınırının altında kalması üzerine DEM Parti İstanbul Milletvekili Celal Fırat, dar gelirli vatandaşların ve emekçilerin yaşadığı alım gücü kayıplarını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

"BÜTÇE KAYNAKLARI HALKLARIN TEMEL İHTİYAÇLARINA KULLANILMALI"

Fırat, bütçe kaynaklarının halkın temel ihtiyaçlarına ayrılması gerektiğini belirterek, “Asgari ücretli ve emeklilerin yaşam standartları açlık sefalet rakamlarına inerken bu durum çalışarak yaşamını sürdürmek zorunda kalan tüm emekçiler için geçerlidir. Bu nedenle; tüm ücretlilerin enflasyondan doğan kayıpları Temmuz ayında acilen ve mecburen telafi edilmelidir. Bütçe kaynakları savaşa, silahlanmaya, sermaye transferlerine, gösteriş ve israfa değil, halkların temel ihtiyaçlarına kullanılmalı, herkes için insanca yaşanacak gelir düzeyleri güvence altına alınmalıdır” dedi.

Celal Fırat, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın yanıtlaması talebiyle sunduğu yazılı soru önergesinde milyonların merak ettiği konuları sıraladı. Fırat önergede şu soruları sordu:

En düşük emekli aylığının açlık ve yoksulluk sınırlan dikkate alınarak yeniden belirlenmesine yönelik herhangi çalışma yapılmakta mıdır?

Vergi dilimlerinde yapılan artışların ücretlilerin net gelirleri üzerindeki kaybını gidermek için vergi dilimi oranlarında değişiklik yapılacak mıdır?

Yüksek enflasyon nedeniyle ücretli çalışanlar ve emeklilerin alım gücünde meydana gelen kayıpların telafi edilmesi amacıyla 2026 yılı içerisinde ek zam veya refah payı verilmesi planlanmakta mıdır?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

CEVDET YILMAZ ADRES OLARAK BAKANLIĞI GÖSTERDİ

Milyonlarca kişinin cevabını merakla beklediği soru önergesine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan yanıt geldi. Yılmaz, yöneltilen soruların doğrudan kendi görev ve yetki alanında yer almadığını ifade ederek, "1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile 4 sayılı Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca bakanlıkların görev ve yetki alanına giren önergeler bakanlıklar tarafından cevaplandırılmaktadır. Bu itibarla, İstanbul Milletvekili Sayın Celal FIRAT tarafından verilen 7/46016 esas numaralı yazılı soru önergesinde bahsi geçen hususlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının görev ve yetki alanına girmektedir." yanıtını verdi.