Emeklinin gözü ocak zammında: Zam ne kadar olacak?

Yüksek enflasyon altında ezilen milyonlarca emekli için 2026 Ocak zammı maratonu başladı. Açıklanan son enflasyon rakamları, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ilk dört aylık kaybını ve hak ettiği zammı ortaya koyarken, gözler yılın son iki ayına kilitlendi.

Hayat pahalılığıyla boğuşan emekliler, 2026 Ocak zammını dört gözle bekliyor. Ekim ayı enflasyon verisinin açıklanmasıyla birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışına dair ilk tablo netleşti.

Peki, yeni yılda en düşük emekli aylığı kaç lira olacak? İşte masadaki hesaplar ve beklenen rakamlar...

4 AYLIK KAYIP YÜZDE 10,25 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, Ekim ayında gerçekleşen yüzde 2,55'lik enflasyonla birlikte, emekli maaş zammı hesaplamasında kritik öneme sahip 4 aylık veri seti tamamlandı. Kasım ve Aralık rakamlarının da belli olmasıyla 2026 Ocak zammı kesinleşecek.

İşte ay ay eriyen maaşların enflasyon tablosu:

Temmuz 2025: %2,06

Ağustos 2025: %2,04

Eylül 2025: %3,23

Ekim 2025: %2,55

Toplam Dört Aylık Enflasyon: %10,25

EN DÜŞÜK MAAŞ 18 BİN LİRAYI GEÇTİ

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, açıklanan bu oranlarla birlikte şimdiden yüzde 10,25'lik zammı garantilemiş durumda. Mevcut durumda 16 bin 881 TL olan en düşük emekli aylığı, bu oranla hesaplandığında 18 bin 611 TL seviyesine yükseliyor. Ancak bu rakam, Kasım ve Aralık aylarında gelecek enflasyon verileriyle birlikte daha da yukarı çıkacak.

MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ NE YÖNDE?

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,77 seviyesinde. Bu tahminin gerçekleşmesi halinde yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklileri yaklaşık yüzde 12,94 oranında bir zam alacak.

Memur ve memur emeklileri içinse tablo biraz daha farklı. Oluşacak 7,56'lık enflasyon farkına yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı eklendiğinde, bu kesimin zammı yüzde 19,39'u bulacak.

MAAŞLAR NE KADAR OLACAK?

Tahminlerde zam oranına göre maaş artışları şu şekilde olacak: