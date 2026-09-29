Ebebek bağlı ortaklığını sattı

Anne-bebek ürünleri sektörünün önde gelen şirketlerinden Ebebek Mağazacılık A.Ş., yüzde 100 oranında bağlı ortaklığı olan Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'deki paylarının tamamını sattığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, Tuna Çocuk Gereçleri'nde bulunan tüm paylar, 24 Eylül'de altı gerçek kişiye devredildi. Pay devrinin toplam bedeli ise 55 milyon 421 bin 400 lira olarak duyuruldu. Böylece Ebebek Mağazacılık'ın Tuna Çocuk Gereçleri A.Ş.'deki ortaklığı sona ermiş oldu.

ÜRETİMİ ŞUBAT AYINDA DURDURMUŞTU

Şirket, 25 Şubat'ta Tuna Çocuk Gereçleri'nin üretim faaliyetlerini durdurma kararı almıştı. Yapılan açıklamada, üretim faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin kararın karlılık ve verimlilik değerlendirmeleri kapsamında alındığı belirtilmişti.

Üretim faaliyetlerinin durdurulmasının ardından Tuna Çocuk Gereçleri'ndeki payların devrine ilişkin süreç başlatılmıştı.