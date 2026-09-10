Ünlü bilet platformunun büyük kısmı satıldı

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Borsa İstanbul'da işlem gören Metropal Kurumsal Hizmetler AŞ, Bilet.com’un yüzde 51 oranındaki hissesini satın almak üzere Pay Devir ve Hisse Satış Sözleşmesi imzaladı.

GENİŞLETME HEDEFİ

Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurulan bu stratejik adımla birlikte MetropolCard, ürün ve hizmet ekosistemini seyahat teknolojileri alanında daha da genişletmeye hazırlanıyor.

Söz konusu işlem, MetropolCard'ın yeme-içmeden alışverişe, mobiliteden enerji çözümlerine uzanan ürün ve hizmet ekosistemini seyahat teknolojileriyle buluşturma stratejisinin bir parçasını oluşturuyor.

Özetle iki markanın kendi alanlarındaki deneyimlerini ortaklaştırması hedefleniyor.

Böylece MetropolCard kullanıcılarının seyahat planlarını hızlı ve kolay şekilde gerçekleştirebilecekleri yeni bir alan oluşturulacak.

YENİ SEYAHAT AVANTAJLARI YOLDA MI?

MetropolCard ve Bilet.com, yeni dönemde kullanıcılarına yönelik farklı seyahat ihtiyaçlarını kapsayan kampanya ve avantaj modelleri üzerinde de çalıştıkları ifade edildi.

Uçak ve otobüs biletlerinden feribot seyahatlerine kadar farklı yolculuk ihtiyaçlarını kapsayacak çalışmalarla, MetropolCard kullanıcılarının seyahat deneyiminin daha avantajlı hale getirilmesi hedefleniyor.