Dünya bankaları bir bir uyarıyor! Bir dev daha 'butlan'ın yarattığı riski gösterdi

ABD'li yatırım devi JPMorgan'dan gelen "acil faiz artışı" öngörüsünün ardından, bir diğer küresel bankacılık devi HSBC de benzer bir tahminde bulundu.

Londra merkezli banka, mevcut ekonomi programının geleceğini masaya yatırdığı 22 Mayıs 2026 tarihli raporunda, yerli yatırımcının takınacağı tavra göre Merkez Bankası'ndan yeni bir faiz artırımı gelebileceğini duyurdu.

"EKONOMİ PROGRAMI ŞU AN SİYASİ BİR ENGELE TAKILMADI"

HSBC analistleri, siyaset gündemini sarsan mahkeme kararının ardından yabancı yatırımcıların en çok merak ettiği soruya yanıt aradı: Haziran 2023'ten bu yana uygulanan rasyonel ekonomik istikrar ve dezenflasyon programı sekteye uğrayacak mı?

Raporda, mevcut ekonomi programının henüz doğrudan herhangi bir siyasi kısıtlama veya engelle karşı karşıya kalmadığına işaret edilirken, TCMB'nin mevcut reaksiyon fonksiyonuna ve sıkı duruşuna sadık kalmasının beklendiği ifade edildi.

MERKEZ'İN GEÇMİŞ REFLEKSLERİ HATIRLATILDI

Raporda, Merkez Bankası'nın benzer kriz dönemlerinde attığı adımlar ve tarihsel refleksleri hatırlatılarak şu analizlere yer verildi:

TCMB, Mart 2025'teki iç siyasi gelişmeler ve Mart 2026'daki nükleer gerilim süreçlerinde de döviz müdahalelerine ve likidite sıkılaştırma önlemlerine başvurmuştu. 2025 yılındaki krizde bu adımların yetersiz kalması üzerine Merkez, nisan ayı ortasında faiz artırmak zorunda kalmıştı.

Yaşanan petrol fiyatı şokunun ardından banka, yüzde 37 seviyesindeki ana politika faizine henüz resmi olarak dokunmadı. Ancak perde arkasında yürütülen likidite operasyonları neticesinde bankalararası repo piyasası faizleri fiilen yüzde 40 seviyesine kadar tırmandırıldı.

FAİZ ARTIŞINI TETİKLEYECEK 2 BÜYÜK TEHLİKE

HSBC, Merkez Bankası'nın resmi takvimde yer alan faiz oranlarını yukarı yönlü revize etmesi için piyasada iki kırmızı çizginin aşılması gerektiğini vurguladı.

Banka, şubat sonundan bu yana şirketlerin döviz mevduatlarında sınırlı bir artış, hanehalkında ise gerileme yaşandığını belirterek şu uyarıda bulundu:

"Eğer bu görünüm tersine döner, yurt içi yerleşikler (vatandaşlar ve yerli şirketler) panikle yeniden hızlı bir dolarizasyon eğilimine girer ya da yabancı yatırımcı çıkışları daha da derinleşirse, TCMB’den net bir faiz artışı hamlesi gelecektir."

"NET REZERV TEK BAŞINA YETMEZ"

21 Mayıs akşamı mahkeme haberinin düşmesiyle birlikte piyasada yapılan kamu döviz satışlarının 6 milyar dolara ulaştığını raporda not eden HSBC, Merkez Bankası'nın rezerv gücüne dair de ezber bozan bir yorumda bulundu.

Bankanın altın-döviz ve TL-döviz swapları gibi rezerv artırıcı geleneksel olmayan araçları kullanma konusundaki yüksek istekliliği göz önüne alındığında, görece düşük olan "net döviz pozisyonunun" bankanın piyasaya müdahale gücünü ölçmek için tek başına en doğru gösterge olmayabileceği belirtildi.

Yani banka, Merkez'in elinde piyasayı fonlamak için halen güçlü alternatif silahlar bulunduğuna dikkat çekti.