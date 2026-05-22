CHP kararı sonrası ABD'li dev banka Türkiye için fikrini değiştirdi

İç siyasette yaşanan CHP davası krizi ve küresel piyasalardaki hareketlilik, uluslararası finans devlerini Türkiye ajandalarını güncellemeye zorladı.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, piyasalarda dün akşamdan bu yana yaşanan sert dalgalanmanın ardından yayımladığı araştırma notunda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) acil bir faiz artışına gitmesinin kuvvetle muhtemel olduğunu duyurdu.

"SİYASİ RİSK ARTIŞI TL İÇİN TERS BİR DÖNEME DENK GELDİ"

JPMorgan analistleri tarafından kaleme alınan araştırma notunda, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nin CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve yönetimini görevden uzaklaştıran "mutlak butlan" kararına doğrudan atıf yapıldı. Raporda, "Siyasi riskteki artış, Türk Lirası (TL) için zaten hassas olan oldukça ters bir döneme denk geldi" ifadesi kullanılarak, bu durumun makroekonomik dengeler üzerindeki baskıyı artırdığı vurgulandı.

AİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 40!

Banka, Merkez Bankası'nın piyasadaki yangını söndürmek ve TL'yi korumak adına faiz silahını yeniden çekmek zorunda kalacağını öngördü.

Raporda öne çıkan faiz tahminleri ve piyasa tespitleri şu şekilde sıralandı:

JPMorgan, şu anda yüzde 37 olan bir haftalık repo (politika) faizinin yüzde 40'a yükseltilmesini bekliyor.

TOPLANTI 11 HAZİRAN'DA

Bu artışın normal takvimdeki 11 Haziran 2026 PPK toplantısında yapılabileceği gibi, piyasa baskısı nedeniyle "toplantı öncesinde" acil bir ara kararla da gelebileceği belirtildi.

Arka Kapı Sıkılaştırması: Raporda, İran savaşının getirdiği enflasyonist baskılar nedeniyle TCMB'nin piyasayı zaten politika faizinden (yüzde 37) değil, üst sınır olan yüzde 40'lık gecelik borç verme faizinden fonladığı hatırlatıldı. Banka, bu fiili durumun resmiyet kazanacağını öngörüyor.

MERKEZ FAİZ İNDİRİMLERİNE SAVAŞ NEDENİYLE ARA VERMİŞTİ

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), yıl başında başlattığı faiz indirim sürecine şubat ayı sonunda patlak veren ABD-İran savaşı ve artan jeopolitik riskler nedeniyle mart ayında ara vermişti. Yılın üçüncü toplantısında da politieka faizini yüzde 37'de sabit tutan kurul; gecelik borç verme faizini yüzde 40, borçlanma faizini ise yüzde 35,5 seviyesinde korumuştu. Enerji maliyetlerinin enflasyon üzerindeki baskısına dikkat çeken Merkez, sıkı duruş sözü vermişti.

"KALICI BOZULMADA SIKILAŞMA GELİR"

JPMorgan'ın faiz artış raporu, TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın Konya'da yaptığı son açıklamaları da yeniden gündeme taşıdı. Karahan, enflasyon görünümünde kalıcı bir bozulma yaşanması halinde para politikasında tereddüt etmeden yeniden sıkılaşmaya gidileceğinin net sinyalini vermişti.

Başkan Karahan ayrıca, para politikasının tamamen enflasyona odaklı yürütüldüğünü belirterek, son dönemde net rezervlerde 100 milyar doların üzerinde bir artış yakalandığını ve Kur Korumalı Mevduat (KKM) bakiyesinin ise tamamen eriyerek neredeyse sıfırlandığını kaydetmişti. Ancak uzmanlar, dün geceden bu yana yaşanan siyasi kriz ve milyarlarca dolarlık arka kapı döviz müdahalelerinin ardından Merkez Bankası'nın Haziran ayında takınacağı tavrın hayati önemde olacağını vurguluyor.