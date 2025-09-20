Dolar TL ne kadar oldu?

Döviz kurundaki hareketlilik yakında takip ediliyor. Son günlerde rekor kıran euroda tansiyon kısmen düşerken dolar istikrarlı olarak arttı.

Alım-satım yapacaklar ve yatırımcılar döviz kurundaki hareketliliği takip ediyor. Piyasalar, bugün Fed'in açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Fed'in faiz indirimine gideceği beklentisi güçlendikçe olumlu bir hava eserken, içeride CHP'ye kayyum atanması dövizde satış baskısı getirdi.

Yatırımcılar ise bu bu kaygan zeminde güvenli liman arayışında. Altında yüksek seyir sürerken dolar ve euro da TL karşısında yükselişini sürdürüyor.

Euro kısa süre içerisinde tırmandığı 48 TL sınırını aşarak bu hafta 49 lirayı gördü ve rekor kırdı. Dolar da küçük adımlarla istikrarlı bir hat çiziyor.

İşte 20 Eylül 2025 Cumartesi gününe ait döviz kuru:

ABD Doları % 0,24

ALIŞ(TL) 41,3570

SATIŞ(TL) 41,3886

Euro % -0,17

ALIŞ(TL) 48,5636

SATIŞ(TL) 48,7056

İngiliz Sterlini % -0,32

ALIŞ(TL) 55,6779

SATIŞ(TL) 55,8914

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

