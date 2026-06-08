Devlerin kaçak pırlanta dosyasında ‘Abdullah Kiğılı’ detayı!

Dinçer GÖKÇE

Hindistan, Hong Kong ve Dubai’den Türkiye’ye kaçak yollarla pırlanta getirildiği ihbarı üzerine başlatılan soruşturma tamamlandı. 32’si tutuklu 51 sanık hakkında ‘kaçakçılık’ davası açıldı. Dosyaya göre, şebekesinin başında, ‘büyük patron’ olarak anılan firari Hadi Gulroozi bulunuyor. Pırlanta talebi olanlar Gulroozi ile temasa geçti. Pırlantalar, şampuan şişesi veya çerez paketleri içinde İstanbul’a gönderildi.

İranlı kurye Abbas Maneshi adım adım takip edildi!

HAFTANIN 2 GÜNÜ SEVKİYAT

Haftada 1 veya 2 gün İstanbul’a gönderilen ürünlerin hangi firmaya ait olduğu ise, paket üzerindeki kod ile belirtildi. Kuryeler tarafından alınan pırlantaların dağıtımını ise Hadi Gulroozi’nin adamı Abbas Maneshi ve bu kişi ile birlikte çalışan Belgin Çalıcıoğlu yaptı.

Abbas Maneshi ile kaçak pırlanta alan firmaların yazışmaları dosyaya girdi.

İKİ İSİM ADIM ADIM TAKİP EDİLDİ

Geçen yıl 7 Ocak’ta gelen ihbar sonrası başlatılan soruşturma kapsamında teknik ve fiziki takip kararları alındı. Özelikle Abbas Maneshi ve Belgin Çalıcıoğlu adım adım takip edildi. Hava yolu ile İstanbul’a getirilen kaçak pırlantalara yönelik de bir dizi yakalama tutanağı kayda alındı. Abbas Maneshi’nin Kapalıçarşı’da girip çıktığı tüm iş yerleri mercek altına alındı.

Can Tosun da hakkında dava açılan isimler arasında.

YAZIŞMALAR, FİRMALARI ELE VERDİ

Geçen 26 Ağustos sabahı ise yüzlerce polisin katılımıyla operasyon yapıldı. Yakalanan isimlerden Abbas Maneshi’nin cep telefonundaki binlerce yazışmaya da ulaşıldı. Söz konusu yazışmalarda, Abbas Maneshi’nin getirdiği kaçak pırlantaları alan, bu kişiye iş yerinin konumuna atan veya ödemeye ilişkin bilgilere paylaşan bir sayıda firmanın bilgisine ulaşıldı.

Lizay'ın CEO'su Çağatay Serbes de sanıklar arasında.

KURYE İLE KİM NE KONUŞTU DOSYADA

WhatsApp yazışmaları, Abbas Maneshi’nin temasta olduğu isimler arasında Elit Kuyumculuk’un sahibi Can Bernard Tosun, Lizay Pırlanta’da eksper olarak çalışan Büşra Özeken ve Yakup Çerkez’in de olduğunu ortaya koydu. Özeken’in, Maneshi’ye gönderdiği bir mesajda 7.050 dolarlık ödemenin hazır olduğu bilgisi yer aldı. Yine Mio Diamond çalışanı Muhammed Oğuzhan Azizoğlu, Nakşiler Mücevherat’ın sahiplerinden Hasan Nakşiler, Belmas Diamond’ın sahibi Burcu Elmas, Roz Diamond’ın sahibi Ferit Mimar, Ali’s Diamond’un sahibi Ali Pala, Heart Jewellery ile IEM Jewellery’in yetkilisi Mehman İbrahimov, Daya Diamond’un sahibi Faezeh Rahmatollahi, kurye konumundaki Abbas Maneshi ile temasta olan kişiler arasında yer aldı.

Model Kuyumculuk'un sahibi Gürkan Merim tutuklandı.

LİZAY PIRLANTA’NIN SAHİPLERİ DE SANIK

Haklarında dava açılanlar arasında sektörün en önde gelen firmaların sahipleri de yer aldı. 1985’te Türkiye’ye pırlantayı ilk ithal eden Atilla Karat’ın sahibi Atilla Anlı, Lizay Pırlanta’nın sahibi Mahmut Serbes ile çocukları Çağatay Serbes ve Yeliz Serbes Akgün, Mio Diamond’un sahibi Ali Demirbaş, Kimberley Pırlanta’nın sahibi Dicle Abgar Özasi, Çapar Diamond’un sahibi Süleyman Çapar, Arya Diamond’un ortağı Can Hiçbitmez, Model Kuyumculuk’un sahibi Gökhan Merim, Inter Mücevherat’ın sahibi Mohseen Khan, Dianoor Kuyumculuk’un sahibi Serkan Gökpınar, Tutku Kuyumculuk’un sahibi Salim Van, Terzihan Mücevherat’ın sahibi Murat Terzihan ile oğulları Can ve Cem Terzihan haklarında dava açılan isimler oldu.

Atilla Anlı, sektörde 'Pırlanta kıralı' olarak anılıyor.

OPERASYON ANINDA KİĞILI’DAN ANAHTARI İSTEDİ!

Operasyonun yapıldığı 26 Ağustos 2005 sabahı, dikkat çeken bir telefon trafiği de kayda girdi. Şirketi ile mağazalarında arama yapılan Atilla Anlı, anılan sabah 09.24’te Kiğılı Giyim’in patronu Abdullah Kiğılı’yı telefonla aradı. Görüşmenin başında, erken saate aradığı için özür dileyen Anlı “Bu şeyi rica etmiştim... Daha önce senden deponun anahtarını... Demiştin ki veririm sana” diyor. Kiğılı ise, olanlardan habersiz “Olur vereyim” karşılığını veriyor. İkili, görüşmenin devamında Zorlu Center’da olduğu değerlendirilen deponun anahtarının yeri ile ilgili konuşuyor. Anlı’nın mağazalarından koliler içinde ürün çıkarılmasına ilişkin görüntüler ise dava dosyasında.