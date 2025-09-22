Dev şirketler çalışanlarına acil çağrı yaptı!

Yayınlanma:
ABD'de çalışma vizesi fiyatının bin dolardan 100 bin dolara çıkmasının ardından, ABD'li devler çalışanlarına acil çağrı yaptı.

ABD’de çalışma vizelerine yönelik getirilen yeni kısıtlamalar teknoloji sektöründe büyük yankı uyandırdı. Amazon, Google ve Microsoft, H-1B vizesiyle çalışan yabancı personellerine ve ailelerine “gecikmeden ABD’ye dönün” çağrısı yaptı.

Şirketlerin bu uyarıyı yapmasının nedeni, gece yarısından sonra yürürlüğe girebileceği konuşulan 100 bin dolarlık ek ücret uygulaması.

TEKNOLOJİ DEVLERİ HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Ortaya çıkan şirket içi e-postalarda, 21 Eylül 2025 Pazar günü gece yarısından sonra ABD’ye giriş yapacak H-1B vize sahiplerinden ek ödeme alınabileceği uyarısı yer aldı.

Amazon’un çalışanlarına gönderdiği notta, ülke dışında bulunanların “derhal geri dönmeleri” istendi. AA'nın aktardığına göre, Google, çalışanlarını uzun gecikmeler yaşanabileceği veya ABD’ye girişlerin tamamen engellenebileceği konusunda bilgilendirdi. Microsoft’un paylaştığı mesajda ise bu kararın fiili bir “seyahat yasağı” anlamına gelebileceği vurgulandı.

BEYAZ SARAY’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Çalışanlar arasında paniğe neden olan bu gelişmelerin ardından Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, sosyal medyada yaptığı paylaşımda mevcut H-1B vize sahiplerinin ek ödeme yapmak zorunda kalmayacağını açıkladı.

Ancak bu güvenceye rağmen, dev teknoloji şirketleri personeline uyarılarını geri çekmedi ve “dikkatli olun” çağrısını sürdürdü.

H-1B VİZESİ NEDİR?

H-1B vizeleri, ABD’de teknoloji, mühendislik ve bilim gibi kritik sektörlerde yabancı çalışanların istihdamı için kullanılan en önemli sistemlerden biri olarak öne çıkıyor.

Vize başvuruları işveren tarafından yapılıyor ve Silikon Vadisi şirketleri en nitelikli çalışanlarını bu yöntemle ülkeye getiriyor. Gündeme gelen 100 bin dolarlık ek ödeme zorunluluğu ise doğrudan işverenlerin üstleneceği ciddi bir maliyet anlamına geliyor ve bu durum teknoloji devlerini endişelendiriyor.

