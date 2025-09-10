ABD'den vize uyarısı: Doğum için gelenlere ret vereceğiz

Yayınlanma:
ABD yasalarına göre ülkede dünyaya gelen bir bebek ABD vatandaşı olarak kabul ediliyor. ABD'nin Ankara Büyüelçiliği bu maksatla vize almak isteyenlere ret vereceklerini bildirdi.

Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Ankara Büyükelçiliği, ABD’ye sadece çocuklarına vatandaşlık kazandırmak amacıyla gitmek isteyenlere vize verilmeyeceğini açıkladı. Büyükelçilik, bu yönde başvuru yapan kişilere yönelik net bir uyarıda bulundu: "Amerika Birleşik Devletleri vizenizi, ABD’de doğum yapıp çocuğunuzun Amerikan vatandaşlığı almasını sağlamak maksadıyla kullanmak yasaktır."

Açıklamada, konsolosluk görevlilerinin seyahat amacının bu olduğunu düşünmesi hâlinde vize başvurularının reddedileceği belirtildi.

Bu uygulama, ABD Başkanı Donald Trump’ın 2020 yılında başlattığı politikaya dayanıyor. Trump yönetimi, “doğum turizmi” olarak adlandırılan bu yöntemin suistimal edildiğini savunarak, yalnızca doğum yapmak amacıyla ülkeye gelen kişilere yönelik vize kısıtlamaları getirmişti.

Trump yönetimi, doğum turizmini göçmenlik sistemine yönelik bir açık kapı olarak değerlendiriyor ve bu boşluğu kapatmak için hem yasal hem de idari önlemler alıyordu.

screenshot-2025-09-10-at-11-34-21-instagram.png

ABD yasalarına göre, ülke sınırları içinde doğan her bebek, ebeveynlerinin vatandaşı olup olmadığına bakılmaksızın ABD vatandaşı kabul ediliyor. Bu kural, ABD Anayasası'nın 14. maddesi ile güvence altına alınmış durumda.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

