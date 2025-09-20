Trump, 'H-1B' çalışma vizelerine 100 bin dolarlık başvuru ücreti getirecek

ABD Başkanı Donald Trump, yükse vasfa sahip işçilerin ülkede çalışmasını sağlamak için hazırlanan ve "H-1B" olarak bilinen çalışma vizesi programında, şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameye imza attı.

'HARİKA' İŞÇİLERE İHTİYAÇ DUYDUĞUNU SÖYLEDİ

Oval Ofis'te düzenlenen imza töreninde konuşan Trump, 'harika' işçilere ihtiyaç duyduklarını belirterek bu programla bunun gerçekleşeceğinin büyük oranda garanti edildiğini söyledi.

Programdan en fazla teknoloji şirketlerinin yararlanıp bundan memnun olacaklarını belirten Trump, "Ülkemizde çok üretken olacak insanları tutabileceğiz ve birçok durumda bu şirketler bunun için çok para ödeyecek" ifadelerini kullandı.

Trump Jr. görüşmesinin ardından ABD ziyareti: Trump Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

"ŞİRKETLER YABANCI ÇALIŞANLARI DÜŞÜK MALİYETLE EĞİTEMEYECEK"

Söz konusu vize programında yıllık ücretin 100 bin dolar olacağını kaydeden ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick de, büyük şirketlerin artık yabancı çalışanları düşük maliyetle eğitemeyeceğini söyledi.

Lutnick, "Birini eğitecekseniz, ülkemizin büyük üniversitelerinden yeni mezun olmuş Amerikalıları eğitin, işlerimizi almak için yabancıları getirmeyi bırakın" şeklinde konuştu.

Özgür Özel'in ikinci iddiası da doğrulandı: Erdoğan Trump ile 'Boeing uçaklarını' görüşecek

SON YILLARDA KÖTÜYE KULLANILDI

Beyaz Saray tarafından yayımlanan kararnamede, H-1B vize programının ABD'ye nitelikli iş gücü kazandırmak amacıyla oluşturulduğu, ancak son yıllarda bu amacın dışına çıkılarak programın suistimal edildiği ifade edildi.

Bunun ABD ekonomisini ve ulusal güvenliğini olumsuz etkilediği vurgulanan kararnamede, yalnızca gerçekten yüksek vasıflı işçilerin getirilmesini sağlamak amacıyla "H-1B" vize başvurularında 100 bin dolarlık ücret alınacağı kaydedildi.

"ALTIN KART" İLE 1 MİLYON DOLAR KARŞILIĞINDA OTURMA İZNİ

Öte yandan Trump, yabancıların 1 milyon dolar ödeyerek ABD'de oturma izni alabileceği "Altın Kart" programına ilişkin de bir kararnameye imza attı.

Trump, bu programdan elde edilen gelirlerin vergi indirimleri ve borç ödemelerinde kullanılacağını ifade etti.

Ticaret Bakanı Lutnick de artık sadece en "en üst düzeydeki olağanüstü" insanları ülkeye kabul edeceklerini belirterek, "İnsanların Amerikalıların işlerini elinden almasına izin vermek yerine, bu kişiler işletmeler kuracak ve Amerikalılar için işler yaratacak. Bu program, ABD hazinesine 100 milyar dolardan fazla gelir sağlayacak" diye konuştu.

ŞİRKET SPONSORLUĞUNDA 2 MİLYON DOLAR ÖDEMESİ GEREKECEK

Beyaz Saray tarafından paylaşılan kararnameye göre, "Altın Kart" almak isteyen kişilerin ABD Hazinesi'ne 1 milyon dolar, bir şirket sponsorluğunda ise 2 milyon dolar ödeme yapması gerekecek.

Böylece, söz konusu ödemeyle başvurunun hızlandırılmış şekilde işleme alınması sağlanırken, bireyler ABD'de ikamet etme hakkı edinebilecek.