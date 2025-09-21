ABD vizesinde kriz yaratan düzenleme: Beyaz Saray detayları resmen açıkladı

Duyuru, ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick'in bu ücretin yıllık olarak ödeneceğini ve yeni vize başvurusunda bulunanların yanı sıra vize yenileme başvurusunda bulunanlara da uygulanacağını açıklamasından bir gün sonra geldi.

Lutnick'in açıklaması, Amazon, Microsoft, Meta ve Google'ın ana şirketi Alphabet gibi büyük teknoloji firmalarını, H1-B vizesi olan çalışanlarına ülkede kalmaları veya hızlı bir şekilde geri dönmeleri konusunda uyarıda bulunmaya sevk etti.

BAKAN VE BEYAZ SARAY ÇELİŞTİ

Ancak Beyaz Saray basın sekreteri Karoline Leavitt, ücretin sadece yeni vizeler için geçerli olacağını ve bu kuralın “mevcut vize sahiplerinin ABD'ye seyahat etme/ABD'den seyahat etme imkanlarını etkilemeyeceğini” açıkladı.

“Bu yıllık bir ücret DEĞİLDİR. Sadece başvuru için geçerli olan tek seferlik bir ücrettir. Halihazırda H-1B vizesine sahip olan ve şu anda ülke dışında bulunanlara, yeniden giriş için 100.000 dolar ücret uygulanmayacaktır... Bu sadece yeni vizeler için geçerlidir, yenilemeler ve mevcut vize sahipleri için geçerli değildir.”

GECE YARISI YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

Yeni ücreti getiren başkanlık kararnamesi, Cuma gecesi Başkan Donald Trump tarafından imzalandı ve pazar günü ABD yerel saatle 12.01’de yürürlüğe girmesi planlanıyor.

Düzenlemenin bir yıl sonra sona ermesi planlanıyor. Ancak Trump yönetimi, bunun ABD'nin çıkarına olduğunu belirlemesi halinde süreyi uzatabilir.

H1-B TARTIŞMALARI

H-1B vizeleri, şirketlerin bilim insanları, mühendisler ve bilgisayar programcıları gibi özel becerilere sahip yabancı işçilerin ABD'de çalışmaları için sponsor olmalarına izin veriyor. Bu vizeler başlangıçta üç yıl geçerli olmakla birlikte, altı yıla kadar uzatılabiliyor.

Bu vizeler teknoloji sektöründe yaygın olarak kullanılıyor ve kura sistemi ile dağıtılıyor. Hindistan vatandaşları izinlerin yaklaşık dörtte üçünü oluşturuyor.

Eleştirenler, programın Amerikalı işçileri zayıflattığını ve genellikle yıllık 60.000 dolar gibi düşük bir maaşla çalışmaya razı olan yabancıları çektiğini söylüyor. Bu rakam, ABD'deki teknoloji çalışanlarına genellikle ödenen 100.000 doların üzerindeki maaşların çok altında.

HİNDİSTAN’DAN AÇIKLAMA

Hindistan Dışişleri Bakanlığı cumartesi günü yaptığı açıklamada, Trump'ın son planının “Hindistan endüstrisi de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarca incelenmekte olduğunu” belirtti.

Bakanlık, “bu önlemin ailelere verdiği zarar nedeniyle insani sonuçlar doğurabileceği” uyarısında bulundu. Hükümet, bu sorunların ABD yetkilileri tarafından uygun şekilde çözülmesini umut ediyor.