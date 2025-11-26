Ticaret Bakanlığı, yerli üretimin korunması amacıyla sağlık ekipmanları alanında kritik bir adım attı. Yerli üretici Alvimedica'nın başvurusu üzerine harekete geçen Bakanlık, Çin menşeli anjiyografi ve PTCA balon kateterlerine yönelik damping soruşturması başlattı. Yapılan ön incelemelerde, ithalat miktarının arttığı, fiyatların yerli üretimin altında kaldığı ve sektörün temel göstergelerinde bozulmalar yaşandığı belirlendi.

YERLİ ÜRETİCİ BAŞVURDU

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile duyurulan soruşturma, Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklı ve 9018.39.00.00.29 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (GTİP) altında sınıflandırılan tıbbi malzemeleri kapsıyor. Süreç, yerli üretici Alvimedica'nın yaptığı başvuruya, Simeks ve Alfa Tıp firmalarının da destek vermesiyle resmen başladı.

Bakanlık yetkilileri, Çin iç piyasasındaki verilere erişimin kısıtlı olması sebebiyle, ürünlerin normal değerini "oluşturulmuş maliyet yöntemi" kullanarak hesapladı. Çin'den gerçekleştirilen ithalatın CIF (Mal bedeli, sigorta ve navlun) bazlı ortalama fiyatları üzerinden yapılan analizde, damping marjının ihmal edilemeyecek boyutlarda olduğu sonucuna varıldı.

'FİYAT BASKISI' BELGELENDİ

Soruşturma dönemine ilişkin yapılan detaylı incelemeler, 1 Ocak 2022 ile 30 Haziran 2025 tarihleri arasında Çin kaynaklı ürün girişinin hem miktar hem de pazar payı açısından yükselişe geçtiğini ortaya koydu.

Özellikle 2024 yılı genelinde ve 1 Temmuz 2024 – 30 Haziran 2025 döneminde, ithal ürünlerin birim fiyatlarının yerli üreticinin satış fiyatlarının altında kaldığı saptandı. Bu durumun, tüm süreç boyunca yerli sanayi üzerinde ciddi bir fiyat baskısı oluşturduğu raporlandı.

YERLİ ÜRETİCİYİ ZORA SOKTU

Yaşanan bu gelişmelerin yerli üretim dalına etkileri de mercek altına alındı. Üretim hacmi, satış rakamları, kârlılık oranları, stok seviyeleri, istihdam, kapasite kullanım oranları ve pazar payı gibi kritik göstergelerde olumsuzluklar yaşandığı tespit edildi.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, sunulan bilgi ve belgeleri yeterli bularak damping soruşturmasının açılmasına hükmetti. Yürürlüğe giren tebliğ kapsamında süreç, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek.