Federasyonların 'Pazar günü' bilmecesi: Marketler o gün kapalı mı olacak açık mı?

Esnaf ve perakende sektörünün temsilcilerinden Türkiye Perakendeciler Federasyonu ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu, zincir marketlerin pazar günü kapalı olması konusunda mutabakata vardı. Ancak sektörün çatı kuruluşu olan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, "Buna yönelik herhangi bir kararımız bulunmuyor" denildi.

Türkiye Perakendeciler Federasyonu (TPF) ve Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) iş birliğiyle, "Aileyle Pazar: Birlikte Tatil, Güçlü Toplum" başlığıyla çalıştan gerçekleştirildi.

Toplantıda, perakende sektörünün rotasını değiştirecek adımlar masaya yatırıldı. Kamudan akademiye, sivil toplum kuruluşlarından medyaya kadar pek çok paydaşın katıldığı çalıştayda, pazar günü tatilinin "toplumsal bir ihtiyaç" olduğu belirtildi.

Zincir marketlerde ağır çalışma koşulları: Tuvalete bile gidemeyen işçiler var!Zincir marketlerde ağır çalışma koşulları: Tuvalete bile gidemeyen işçiler var!

SEKTÖR TEMSİLCİLERİNDEN BAKANLIĞA ÇAĞRI

TPF Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Düzgün, yaptığı açıklamada perakende sektörünün tarihi bir dönemeçte olduğunu ifade ederek, çalıştayda sağlanan mutabakatın ardından uygulamanın yürürlüğe girmesi için Ticaret Bakanlığı'nın nihai kararını beklediklerini kaydetti.

"BÖYLE BİR KARARIMIZ YOK"

Söz konusu duyurunun ardından, sektörün çatı kuruluşu olan ve yedi dernekten oluşan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) bir açıklama yaptı. TAMPF'nin açıklaması ise kafa karışıklığı yarattı.

Açıklamada, zincir marketlerin pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararın ya da görüş birliğinin olmadığını belirtildi.

TAMPF'nin açıklaması şöyle:

"Bugün çeşitli basın ve yayın organlarında, esnafın ve perakendecinin pazar günü kapalı olması yönünde bir anlaşmaya varıldığına dair haberler yer almıştır. Söz konusu haberler üzerine kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur.

Türkiye genelinde organize perakendenin gıda ve gıda dışı alanlarda %90’ının üzerinde bir bölümünü temsil eden; sektörün çatı kuruluşu olan ve yedi dernekten oluşan Türkiye Alışveriş Merkezleri ve Perakendeciler Federasyonu (TAMPF) olarak, zincir marketlerin Pazar günü kapatılmasına yönelik herhangi bir kararımız ya da görüş birliğimiz bulunmadığını kamuoyuna önemle bildiririz.

"EKONOMİ AÇISINDAN CİDDİ RİSKLER DOĞURUR"

Tam aksine, sektörümüze ilişkin mevcut tüm teknik ve ekonomik veriler; haftanın bir günü zorunlu bir kapanmanın tüketici tercihlerini olumsuz yönde etkileyeceğini, fiyat istikrarı üzerinde olumsuz baskı oluşturacağını ve kayıtlı ekonomi açısından ciddi riskler doğuracağını açıkça ortaya koymaktadır.

Bunun yanı sıra, söz konusu uygulamanın tedarik zincirinde kırılmalara yol açması, özellikle gıda tarafında sürekliliğin aksaması, zaiyatların artması ve verimlilik kayıplarının derinleşmesine neden olacaktır. Bu durum, üretimden lojistiğe kadar uzanan tüm değer zincirini olumsuz etkileyecektir.

Haftalık zorunlu kapanma uygulamasının istihdamda ciddi kayıplara yol açacağı ve ekonomik faaliyetleri daraltacağı çok açıktır.

Bu çerçevede, Pazar günü kapatma önerisinin sektörün tamamını temsil eden ortak bir görüş olmadığı ve görüşümüzün tam aksi yönde olduğunu bir kez daha belirtmek isteriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÖZLER TİCARET BAKANLIĞINDA

Sektör temsilcileri her ne kadar kendi aralarında anlaşmış olsa da, kararın tüm Türkiye genelinde uygulanabilmesi için Ticaret Bakanlığı'nın yasal düzenlemeyi yapması gerekiyor. Bakanlığın, esnafı koruma amacı ile tüketici hakları arasındaki bu ince çizgide nasıl bir tavır alacağı merakla bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

