6 ülkeye lastik soruşturması

Ticaret Bakanlığı, haksız rekabet nedeniyle yerli üreticinin zarar gördüğüne kanaat getirerek 6 ülkeden gelen lastiklerle ilgili damping soruşturması başlattı.

Ticaret Bakanlığı, Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan, Slovakya ve Hindistan menşeli kauçuktan yeni dış lastiklerin ithalatına ilişkin damping soruşturması başlattı.

Yerli üreticilerin zarar gördüğünün belirlenmesi üzerine alınan bu kararın, haksız rekabeti önlemeye yönelik olduğu açıklandı.

SORUŞTURMA RESMEN BAŞLADI

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Böylece altı ülkeden ithal edilen "muhtelif kauçuktan yeni dış lastikler" için resmî damping soruşturması süreci başlatılmış oldu.

Tebliğe göre,

Çekya, Güney Kore, Macaristan, Sırbistan ve Slovakya menşeli hafif ticari araç dış lastikleri,

Güney Kore ve Sırbistan menşeli ağır vasıta lastikleri,

Çekya ve Hindistan menşeli zirai araç lastikleri soruşturma kapsamına alındı.

YERLİ ÜRETİCİLERE ZARAR TESPİT EDİLDİ

Yerli üreticilerin desteğiyle yapılan başvuru sonucunda, söz konusu ürünlerin ithalatının yerli üretim sektöründe maddi kayba yol açtığı belirlendi.

Rekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturmaRekabet Kurulu'ndan 4 hazır beton üreticisine soruşturma

İnceleme sonucunda soruşturma açmak için yeterli belge ve delillerin bulunduğu raporlandı.

AMAÇ: HAKSIZ REKABETİ ÖNLEMEK

Ticaret Bakanlığı’na bağlı İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, yapılan değerlendirme sonrasında, ilgili ürünlerin ithalatında damping uygulanıp uygulanmadığını tespit etmek amacıyla soruşturma açılmasına karar verdi.

Soruşturmanın, hem yerli lastik üreticisinin korunması hem de adil ticaret koşullarının sağlanması açısından büyük önem taşıdığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

