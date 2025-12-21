İçecek markasının CEO'su TÜSİAD'ın yeni başkanı olacak

İçecek markasının CEO'su TÜSİAD'ın yeni başkanı olacak
Yayınlanma:
Türk Sanayici ve İş İnsanları Derneği’nde (TÜSİAD) yeni dönem yönetimi için tek aday Dimes'in CEO'su Ozan Diren oldu.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 15 Ocak 2026’da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesinde yeni dönem başkan adayları açıklandı. Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlık divanlarının ortak değerlendirmesi sonucunda adaylar üyelerle paylaşıldı.

Üyelere gönderilen bilgilendirme yazısına göre TÜSİAD Başkanlar Konseyi, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi için Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak Genel Kurul’a sunma kararı aldı. Diren’in seçimde tek aday olması dikkat çekti.

Erdoğan'ın asgari ücret çıkışına patronlardan yanıt geldiErdoğan'ın asgari ücret çıkışına patronlardan yanıt geldi

Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...Bilal Erdoğan babasına övgüler dizip TÜSİAD'ı hedef aldı: Tayyip Erdoğan'ın kıymetini...

Aynı bilgilendirmede, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı için ise Ömer Aras’ın 2026-2027 dönemi başkan adayı olarak önerileceği belirtildi.

tusiad-ozan-diren.jpg

Yeni dönemin yönetim kadrolarının belirleneceği seçimler, 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da gerçekleştirilecek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Asgari ücrette heyecan yaratan 'ek zam' ortaya çıktı
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Üç asırlık köşk kalıntıları gün yüzüne çıkarılıyor: Cezayirli Gazi Hasan Paşa'ya ait
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Toplu ulaşımda tek kart kullanılacak: Yürürlüğe gireceği tarih belli oldu
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
Akın akın gidiyorlar: Kek ve çayı bedava yaptı
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
4 gün içinde boşaltılmazsa polis gözetiminde yıkım yapılacak
Lapa lapa kar yağdıracak bulutlar yön değiştirdi: Orhan Şen yıllardır denk gelmeyen ikilinin müjdesini verdi
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Aşırı üretim alarmı! Çin yeni arabalarla doldu taştı
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Bankalar yarışa girdi: Emekli promosyon tutarını arttıran arttırana
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Son 100 ev kaldı: Buraya taşınanların kirasının yarısını belediye ödeyecek
Ekonomi
Kamu arazileri özelleştiriliyor: Her yıl daha fazlası hedefleniyor
Kamu arazileri özelleştiriliyor: Her yıl daha fazlası hedefleniyor
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...
Kakao fiyatları düşüşe geçti ama çikolatalar hala ateş pahası! Raflardaki fiyatlar ne zaman düşecek? İşte detaylar...