İçecek markasının CEO'su TÜSİAD'ın yeni başkanı olacak

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (TÜSİAD) 15 Ocak 2026’da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurulu öncesinde yeni dönem başkan adayları açıklandı. Yönetim Kurulu ve Yüksek İstişare Konseyi başkanlık divanlarının ortak değerlendirmesi sonucunda adaylar üyelerle paylaşıldı.

Üyelere gönderilen bilgilendirme yazısına göre TÜSİAD Başkanlar Konseyi, halen Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ozan Diren’i 2026-2027 dönemi için Yönetim Kurulu Başkan adayı olarak Genel Kurul’a sunma kararı aldı. Diren’in seçimde tek aday olması dikkat çekti.

Aynı bilgilendirmede, TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanlığı için ise Ömer Aras’ın 2026-2027 dönemi başkan adayı olarak önerileceği belirtildi.

Yeni dönemin yönetim kadrolarının belirleneceği seçimler, 15 Ocak 2026 tarihinde yapılacak Olağan Genel Kurul’da gerçekleştirilecek.