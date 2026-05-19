Cevdet Yılmaz açıkladı: Yasa dışı bahisin boyutu 60 milyar dolara kadar çıktı

Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye'deki yasa dışı bahis ekosisteminin finansal hacmine yönelik yapılan farklı sektörel analizlerde kara para trafiğinin 20 milyar dolardan başlayıp 60 milyar dolara kadar tırmandığını ilan etti.

Yılmaz, bu devasa kayıt dışı ağa karşı devlet mekanizmalarının kararlı ve koordineli bir operasyon süreci yürüttüğünü öne sürdü. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, dün gerçekleştirilen kabine toplantısının bitiminde basın mensuplarının konuya ilişkin sorularına resmi yanıtlar verdi.

46 MİLYAR DOLARLIK KAYIP DAHA DA BÜYÜDÜ

Cevdet Yılmaz, "Dönemin Maliye Bakanı, yasa dışı bahis nedeniyle 46 milyar dolarlık bir kayıptan söz etmişti. Bu rakamın bugün daha da arttığı değerlendiriliyor. Nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız?" sorusunu şu sözlerle yanıtladı:

"Adı üstünde yasa dışı bir alan olduğu için rakamları tam ve kesin şekilde tespit etmek kolay değil. Ancak farklı değerlendirmelerde 20 milyar dolardan 60 milyar dolara kadar uzanan boyutlardan bahsediyoruz. Bu konuda Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kapsamlı ve çok boyutlu bir eylem planı hazırladık. Mücadelenin yalnızca adli boyutuyla değil, iletişim, finansal takip, uluslararası iş birliği ve dijital denetim mekanizmalarıyla birlikte ele alındığı bütüncül bir süreç yürütülüyor."

MASAK VE YAPAY ZEKALI DENETİM MASADA

Kayıt dışı para trafiğinin engellenmesi adına yürütülen idari operasyonlara da değinen Yılmaz, kısa adı MASAK olan Mali Suçları Araştırma Kurulu başta olmak üzere devletin tüm ilgili finansal aygıtlarının yoğun bir mesai harcadığını iddia etti. Süreçte yapay zeka destekli takip yazılımları da dahil olmak üzere pek çok güncel denetim metodunun devreye alındığını savunan Yılmaz, sahadaki mücadelede ciddi mesafeler kat edildiğini ileri sürdü.

Bu meselenin sadece Türkiye'nin değil, küresel finans sisteminin de en büyük sorun alanlarından biri olduğunu iddia eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı, kurumsal yapıları düzenli periyotlarla bir araya getirerek ek emniyet tedbirlerini hayata geçirdiklerini savundu.

YASAL KUMARDA DA REKLAM KISITLAMASI GELDİ

"Milli Piyango ve benzeri yasal şans oyunları da bu kapsamda değerlendiriliyor mu?" sorusunu da yanıtlayan Yılmaz, şu açıklamaları kaydetti:

"Burada özellikle yasa dışı bahis faaliyetlerinden söz ediyoruz. Yasal çerçevede faaliyet gösteren Spor Toto, Milli Piyango gibi kurumları ilgilendiren alanlarla ilgili ise reklam ve tanıtım konusunda belli düzenlemeler hayata geçirildi. Daha kontrollü ve kurallara bağlı bir yapı oluşturulmasına yönelik adımlar atıyoruz. Yasa dışı olsun yasal olsun bahis ve kumarla sosyal boyutuyla, bağımlılıkla mücadele kapsamında da mücadelemizi sürdürülebilir kılıyoruz. Bir yandan kamu kurumları, diğer yandan sivil toplum olarak önleyici bir yaklaşımı da hayata geçiriyoruz. Ancak yasa dışı bahis tamamen kayıt dışı bir alan. Bu yapılar kara para aklama, terörizmin finansmanı ve organize suç gibi birçok farklı risk alanıyla ilişkilendirilebiliyor. Ayrıca hiçbir denetim ve kural mekanizması bulunmuyor. Yaş sınırı, gelir kontrolü ya da koruyucu herhangi bir çerçeve söz konusu değil. Bu nedenle yalnızca ekonomik değil, aynı zamanda sosyal açıdan da ciddi tehditler barındırıyor. Birçok aileyi ve genci olumsuz etkileyebiliyor. Devletimiz bu konuda da Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda kararlı mücadelesini sürdürüyor."

MÜCADELE ADALET VE DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA DEVREDİLDİ

Yasa dışı sanal kumar ağlarının fiziki olarak büyük oranda internet ortamında kurgulandığını ve doğrudan yurt dışı merkezli networkler üzerinden organize edildiğini belirten Cevdet Yılmaz, bu illegal yapılarda bazı yabancı ülkelerin ve özel bölgelerin birer lojistik üs olarak kullanıldığını ifade etti.

Yılmaz, tırnak içindeki beyanatında şu stratejik adımları aktardı: