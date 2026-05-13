Çekili altın krizi! Kapalıçarşı karıştı

Türkiye’nin en büyük ticaret merkezi Kapalıçarşı’da, "çekili altın" üzerinden büyük bir kriz patlak verdi. Geçtiğimiz ay faaliyete geçen Altın Rafinerileri Derneği’nin (ARD), bölge esnafına gönderdiği ve hiçbir hukuki temeli bulunmayan "çekili altın kullanmayın" talimatı tansiyonu zirveye taşıdı.

Esnaf bu zorlamayı rafinerilerin kendi kar marjlarını artırma çabası olarak nitelendirip yok sayarken, İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) devreye girerek "Yasak yok" açıklamasıyla tartışmaya son noktayı koydu. Ancak sektördeki huzursuzluk ve tüketicinin maliyet endişesi giderek derinleşiyor.

TİCARETİN TEMEL TAŞI HEDEF ALINDI

Sektörde "çekme" ya da "kesme altın" olarak bilinen ürün, 24 ayar saf altının makinelerde ince şeritler haline getirilmesiyle oluşuyor. İşçilik maliyetinin olmaması ve alım-satım arasındaki farkın çok düşük kalması nedeniyle milyonlarca küçük yatırımcı için en cazip tasarruf aracı olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda Kapalıçarşı esnafı arasındaki borç ödemelerinde en temel araç olarak kullanılan bu yönteme yönelik saldırı, piyasanın işleyişini tehdit ediyor. Yetki belgesine sahip firmalar arasında ticareti yasal olan bu ürünün, rafineriler tarafından "kaçak altın" bahanesiyle engellenmeye çalışılması tepkilerin odağında.

İHBAR ÇAĞRISI YAPTI

Altın Rafinerileri Derneği (ARD) tarafından gönderilen yazıda, 4 Mayıs 2026 itibarıyla rafinerilerin çekili altın üretmemesi ve ticaretini yapmaması istendi.

Ekonomim'den Yener Karadeniz'in haberine göre Şırnak’ta yaşanan bir kaçakçılık olayı üzerinden bu kararı aldığı belirtilen dernek, mevcut altınların sadece belirli belgelerle toplanıp rafinerilere gönderilerek külçeye dönüştürülmesini istedi.

Üstelik bu kurallara uymayanların ihbar edilmesi çağrısı yapıldı.

YASAK YOK AMA MALİYET DAYATMASI VAR

Krizin büyümesi üzerine İstanbul Kuyumcular Odası (İKO), sosyal medya üzerinden halkı ve esnafı bilgilendirdi. Oda, yüzyıllardır süregelen bu üretim ve değişim yönteminin yasaklanmasına dair hiçbir yönetmelik veya Resmi Gazete ilanı bulunmadığını vurguladı:

“Yüzyıllardır üretimin olmazsa olmazı olan çekili has altın değişiminin yasaklanması gibi bir durum söz konusu değildir. Resmi Gazete’de yayımlanmış yeni bir yönetmelik de yoktur.”

ESNAF TEPKİLİ: "SEKTÖR DURUR, TÜKETİCİ ZARAR EDER"

Kapalıçarşı esnafı, bu hamlenin ticareti doğrudan büyük rafinerilere kanalize etme amacı taşıdığını savunuyor.

Bir esnaf, zorunlu olarak paketli gram altın almaya zorlandıklarını belirterek şu çelişkiye dikkat çekti: “Bugün 220 gram altın almak istiyorum, bunun için kesme yapmak zorundayım. Ama kesme yok deniliyor, standart paketleri almak zorundasın. Üstelik gram altında işçilik var, bu da maliyeti artırıyor. Bir kilo altında 7,5 gram fark oluşuyor, ben o kadar kazanmıyorum.”