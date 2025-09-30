Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler

Mehmet Şimşek'in başına geçtiği ekonomi yönetimi, siyasi krizler başta olmak üzere boşaltılan kasayı vergi, ceza ve harçlarla doldurmayı sürdürüyor.

Bu yıl Hazine rekor oranda vergi topladı. Hazine'de aslan payı vergilerin oldu. Görünen o ki önümüzdeki yıl da ekonomi yönetiminin parayı toplama yöntemi değişmeyecek. Vergi ve cezalara büyük zam bekleniyor. Ekonomist Alaattin Aktaş, ekonomim'deki yazısında ın yaptığı analizde, 2026 yılında vergi ve cezalara yasal dayanak oluşturan Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) yaklaşık yüzde 25,25 olarak belirleneceği beklentisini paylaştı.

Bu tahmini artış, özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve Emlak Vergisi üzerinde doğrudan etkili olacak.

TRAFİK CEZALARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

Aktaş, YDO hesaplamasında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini baz aldı. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarında zam oranını değiştirme yetkisi bulunmadığı için cezaların yaklaşık yüzde 25 artacağı öngörülüyor. 2026 yılı için bazı temel trafik cezaları tahmini olarak şu şekilde olacak:

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) YÜZDE 25,25 ARTACAK

YDO’da beklenen yükseliş, MTV’yi doğrudan etkileyecek. 2026 yılında MTV’nin de YDO oranına paralel olarak yüzde 25,25 artırılması öngörülüyor.

EMLAK VERGİSİNDE YÜZDE 12,62 ARTIRIM

Emlak vergisi ise yasal düzenlemeye göre YDO’nun yarısı oranında artırılıyor. Buna göre, 2026 yılında emlak vergisinde tahmini artış yüzde 12,62 seviyesinde olacak.

Ekonomist Alaattin Aktaş’ın tahminine göre, 2026 yılında YDO kaynaklı vergi ve cezalardaki artışlar, hane halkı bütçelerini doğrudan etkileyecek. Özellikle trafik cezaları ve MTV’de rekor seviyede yükseliş bekleniyor, Emlak Vergisi artışı ise daha sınırlı kalacak.