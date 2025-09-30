Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler

Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler
Yayınlanma:
Ekonomi yönetimi vergi ve harçlarla kasayı doldururken, önümüzdeki yıl da vatandaşın cebinden büyük paralar çıkacağa benziyor. Ekonomist Alaatin Aktaş 2026'da gelecek zamları açıkladı.

Mehmet Şimşek'in başına geçtiği ekonomi yönetimi, siyasi krizler başta olmak üzere boşaltılan kasayı vergi, ceza ve harçlarla doldurmayı sürdürüyor.

Bu yıl Hazine rekor oranda vergi topladı. Hazine'de aslan payı vergilerin oldu. Görünen o ki önümüzdeki yıl da ekonomi yönetiminin parayı toplama yöntemi değişmeyecek. Vergi ve cezalara büyük zam bekleniyor. Ekonomist Alaattin Aktaş, ekonomim'deki yazısında ın yaptığı analizde, 2026 yılında vergi ve cezalara yasal dayanak oluşturan Yeniden Değerleme Oranı'nın (YDO) yaklaşık yüzde 25,25 olarak belirleneceği beklentisini paylaştı.

Vergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dediVergi uzmanı gelecek zamları açıkladı duyan 'Başımıza taş yağsaydı daha iyiydi' dedi

Bu tahmini artış, özellikle Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), trafik cezaları ve Emlak Vergisi üzerinde doğrudan etkili olacak.

TRAFİK CEZALARINDA ÖNEMLİ ARTIŞ

trafik-1.jpg

Aktaş, YDO hesaplamasında Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini baz aldı. Cumhurbaşkanı’nın trafik cezalarında zam oranını değiştirme yetkisi bulunmadığı için cezaların yaklaşık yüzde 25 artacağı öngörülüyor. 2026 yılı için bazı temel trafik cezaları tahmini olarak şu şekilde olacak:

Sahte belgeye hapis cezası geliyor!Sahte belgeye hapis cezası geliyor!

harc-vergi-ceza-zam.png

MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ (MTV) YÜZDE 25,25 ARTACAK

YDO’da beklenen yükseliş, MTV’yi doğrudan etkileyecek. 2026 yılında MTV’nin de YDO oranına paralel olarak yüzde 25,25 artırılması öngörülüyor.

EMLAK VERGİSİNDE YÜZDE 12,62 ARTIRIM

Emlak vergisi ise yasal düzenlemeye göre YDO’nun yarısı oranında artırılıyor. Buna göre, 2026 yılında emlak vergisinde tahmini artış yüzde 12,62 seviyesinde olacak.

Birden fazla evi olanlara vergi zammı mı gelecek?Birden fazla evi olanlara vergi zammı mı gelecek?

Ekonomist Alaattin Aktaş’ın tahminine göre, 2026 yılında YDO kaynaklı vergi ve cezalardaki artışlar, hane halkı bütçelerini doğrudan etkileyecek. Özellikle trafik cezaları ve MTV’de rekor seviyede yükseliş bekleniyor, Emlak Vergisi artışı ise daha sınırlı kalacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Ekonomi
Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!
Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!
Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?
Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?