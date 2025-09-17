Birden fazla evi olanlara vergi zammı mı gelecek?

2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program’ın açıklanmasının ardından, birden fazla evi bulunan vatandaşlara yönelik “katlamalı emlak vergisi” alınacağı haberleri kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Ancak konuya yakın kaynaklar, bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi.

KATLAMALI VERGİ Mİ GELİYOR?

İki ya da daha fazla konuta sahip kişilere, daha yüksek oranlarda emlak vergisi uygulanacağı yönündeki haberlerin ardından gözler iktidara çevrildi. Ancak NTV'nin aktardığı bilgilere göre, katlamalı vergiye dair herhangi bir yasal düzenleme ya da hazırlık şu an için bulunmuyor. Meclis’e sunulması beklenen yeni vergi paketinde böyle bir maddenin yer almadığı söylendi.

ŞU ANKİ SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Türkiye'de mevcut uygulamaya göre, birden fazla konut sahibi olan bireyler, her mülk için emlak vergisini, o taşınmazın rayiç bedeli üzerinden ödüyor. Yani, konut sayısına göre katlanarak artan bir vergi sistemi yürürlükte değil.

VERGİDE ADALET PAKETİ GÜNDEMDE

Meclis’in yeniden açılmasıyla birlikte gündeme alınması beklenen "Vergide Adalet ve Reform Paketi" kapsamında, bazı yeni düzenlemelerin yapılacağı öngörülüyor. Ancak katlamalı emlak vergisi gibi bir maddenin bu pakette bulunmadığı, yetkililer tarafından açıkça dile getirildi.

YÜKSEK EMLAK VERGİSİ RAYİÇLERİNE DÜZENLEME GELİYOR

Özellikle son dönemde kamuoyunda tepki çeken yüksek emlak vergisi oranları ile ilgili de bir çalışma başlatıldığı öğrenildi. Bu kapsamda, emlak vergisinin hesaplanmasında belediyelerdeki takdir komisyonlarının etkisinin azaltılacağı ifade ediliyor. Ancak henüz netleşen bir durum yok