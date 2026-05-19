Bu kez yakıt değil otomotiv dünyasında yeni kriz! Önümüzdeki ay bulamayabilirsiniz

Orta Doğu'daki gelişmeler ve İran bölgesindeki yoğun jeopolitik istikrarsızlık , uluslararası piyasalar üzerinde büyük baskılar yaratmış olup, bu baskıların belki de en büyük kısmı enerji ve hammadde sektörüne düşmektedir.

Dünyanın en önemli ticaret koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'ndaki süregelen belirsizlik, küresel tedarik zincirinde ciddi gecikmelere ve sorunlara yol açtı. Ancak son bilgiler, bu durumun etkilerinin yalnızca yakıtla sınırlı kalmayıp, otomotiv ve sanayi dünyasının tamamını etkilemesinin beklendiğini gösteriyor.

GÜNEY KORE ÜRETİMİ DURDURDU, ORTA DOĞU KARIŞTI: MOTOR YAĞINDA AKILALMAZ KITLIK KAPIDA!

Bu bağlamda, otomotiv sektöründe ortaya çıkan bir sonraki büyük sorun, motor yağları ve daha özel olarak da baz yağlar, yani neredeyse tüm modern yağlayıcıların temelini oluşturan sentetik bileşenlerle ilgilidir.

Esasen , yalnızca modern otomobillerde değil, havacılık uygulamalarında, endüstriyel makinelerde ve diğer zorlu kullanım alanlarında da kullanılan gelişmiş motor yağlarının "temelini" oluşturur.

Son piyasa tahminlerine göre, Orta Doğu'daki krizin ardından bu malzemelerin üretimi ciddi şekilde etkilendi ve birçok analist, durumun devam etmesi halinde mevcut stokların önümüzdeki ay içinde bile tükenebileceği konusunda uyarıda bulundu.

HAZİRAN'DA RAFLAR BOŞALACAK!

Aslında, konu resmi boyutlara ulaştı bile; Amerikan Bağımsız Yağlayıcı Üreticileri Birliği, ortaklarını ve müşterilerini 2026 yılında olası bir küresel yağlayıcı krizi konusunda bilgilendirdi ve ilk sorunların önümüzdeki haziran ayından itibaren ortaya çıkmaya başlayabileceğini belirtti.

En büyük sorun, süper otomobiller , premium modeller ve genel olarak yüksek performanslı araçlar tarafından yaşanıyor gibi görünüyor . Bunun nedeni, en büyük kıtlığın , bu tip motorlarda kullanılan gelişmiş tam sentetik yağlayıcılarda ağırlıklı olarak kullanılan Grup III baz yağlarında beklenmesidir.

Bu yağların başlıca üretim tesislerinin Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de bulunduğu belirtilmektedir. Ancak piyasa bilgilerine göre, üretimin bir kısmı askeri operasyonlar nedeniyle tesislerde meydana gelen hasarlardan veya Hürmüz Boğazı üzerinden ürünlerin taşınmasındaki büyük zorluklardan etkilenmiştir.

Aynı zamanda Asya'da da sorunlar ortaya çıkıyor; Güney Kore'deki bazı tesislerin artan enerji ihtiyaçları nedeniyle üretim önceliklerini geçici olarak değiştirdiği ve yağlayıcılar yerine yakıt üretimine ağırlık verdiği bildiriliyor.

Değerlendirilen çözümlerden biri, gelişmiş yağlayıcıların üretiminde Grup II baz yağlarının kullanılmasıdır; ancak burada da durum karmaşıktır, çünkü aynı bileşenler dizel üretiminde de kullanılmaktadır ve bu da piyasada artan baskılara yol açmaktadır.

Her durumda, şimdiye kadarki tahminler, sektördeki birçok büyük şirketin önemli fiyat artışlarına ve belirli yağ türlerinde olası kıtlıklara şimdiden hazırlandığını gösteriyor.

Bu, önümüzdeki dönemde stokların önemli ölçüde azalmasının beklendiği, buna karşılık özellikle güçlü turbo motorlar, süper otomobiller ve modern yüksek performanslı modelleri içeren kategorilerde, mevcut premium yağlayıcıların fiyatlarının önemli ölçüde artmasının beklendiği anlamına geliyor.