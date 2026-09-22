Borsada manipülasyon freni: Açığa satışlara yukarı adım kuralı getirildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) aldığı karar doğrultusunda, Borsa İstanbul BIST 50 Endeksi'nde yer alan ve açığa satış işlemi yapılabilen paylarda yeni bir uygulama devreye sokuldu. Borsa İstanbul tarafından yapılan resmi duyuruya göre, 22 Eylül 2026 tarihli işlemlerden itibaren geçerli olmak üzere açığa satış işlemlerinde "yukarı adım" kuralı (up-tick rule) uygulanmaya başlandı.

Söz konusu uygulamanın bir sonraki duyuruya kadar kesintisiz olarak sürdürüleceği bildirildi.

YUKARI ADIM YASAĞI NEDİR?

Borsada açığa satış, elinizde olmayan bir hisse senedini ödünç alıp satarak fiyatı düştüğünde alttan geri almayı ve bu düşüşten kar etmeyi amaçlayan bir işlemdir. Piyasalar sert düştüğünde veya spekülatif baskılar arttığında, bu işlem hisselerin daha da hızla çakılmasına yol açar.

AÇIĞA SATIŞ HANGİ FİYATTAN YAPILABİLECEK?

Getirilen yeni kurala göre, açığa satış işlemi yalnızca açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek. Ancak son gerçekleşen fiyatın bir önceki işlem fiyatından daha yüksek olması durumunda, açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilecek. Bu düzenlemeyle birlikte, açığa satış işlemlerinde fiyatın aşağı yönlü hareketini hızlandırabilecek emirlerin belirli koşullar altında sınırlandırılması hedefleniyor.

GÜN İÇİ ALIM-SATIMLARA DA DİKKAT

Borsa İstanbul, gün içerisinde sahip olunmadan gerçekleştirilen ve daha sonra aynı gün içinde yapılan alımlarla kapatılan satışların da açığa satış kapsamında olduğunu hatırlattı. Bu kapsamda yatırımcıların ve aracı kurumların, söz konusu nitelikteki satış emirlerini verirken açığa satış seçeneğini mutlaka işaretlemeleri gerektiği vurgulandı. Borsa İstanbul, piyasa katılımcılarının bu konuda gerekli dikkat ve özeni göstermesinin büyük önem taşıdığını belirtti.