Borsa İstanbul'un performansı belli oldu

Borsa İstanbul’da haftalık işlemlerin tamamlanmasıyla BIST 100 Endeksi’nde yatırımcısına en fazla kazandıran ve kaybettiren hisseler belli oldu.

Haftanın kazandıranlar tarafında ilk dört hissede çift haneli yükseliş görülürken, en güçlü performans yüzde 24,46 ile Tukaş’tan geldi. Kaybettirenler tarafında ise ilk 8 sıradaki hisselerin tamamının yüzde 40’ın üzerinde değer kaybetmesi dikkati çekti.

TUKAŞ HAFTANIN ZİRVESİNDE

BIST 100’de haftanın en fazla kazandıran hissesi Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaret (TUKAS) oldu. TUKAS hisseleri bir haftada yüzde 24,46 değer kazandı.

İkinci sırada Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret (BALSU) yer aldı. BALSU’nun haftalık kazancı yüzde 18,21 olarak gerçekleşti. Tekfen Holding (TKFEN) haftayı yüzde 13,36 yükselişle tamamlarken, EİS Eczacıbaşı İlaç, Sınai ve Finansal Yatırımlar (ECILC) yüzde 13,04 değer kazandı.

Kazandıranlar listesinin devamında Aksa Enerji Üretim (AKSEN) yüzde 9,67, Mavi Giyim (MAVI) yüzde 8,75, Mia Teknoloji (MIATK) yüzde 7,83 ve Anadolu Metal Madencilik (TRMET) yüzde 7,59 yükselişle yer aldı.

İLK 8 HİSSEDE KAYIP YÜZDE 40'IN ÜZERİNDE

BIST 100’de haftanın en fazla kaybettiren hissesi Ral Yatırım Holding (RALYH) oldu. RALYH hisseleri bir haftada yüzde 40,91 değer kaybetti. RALYH’yi Pasifik Eurasia Lojistik Dış Ticaret (PASEU) ile Katılımevim Tasarruf Finansman (KTLEV) izledi.

Her iki hissedeki haftalık kayıp da yüzde 40,88 olarak gerçekleşti. Kiler Holding (KLRHO) ile Margün Enerji Üretim Sanayi ve Ticaret (MAGEN) haftayı yüzde 40,86 düşüşle tamamladı.

Işıklar Enerji ve Yapı Holding (IEYHO) hisselerinde haftalık değer kaybı yüzde 40,85 olurken, Odine Solutions Teknoloji (ODINE) ile Destek Finans Faktoring (DSTKF) hisseleri yüzde 40,83 geriledi.

Böylece BIST 100’de haftanın en çok kaybettiren ilk 8 hissesinin tamamında değer kaybı yüzde 40’ı aşmış oldu.