Borsa İstanbul işlemlerinde takvim değişti

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle Borsa İstanbul'da işlem ve takas takviminde düzenlemeye gidildi. Resmi tatil dolayısıyla pay piyasası ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'ndaki (VİOP) takas tarihleri ileriye atıldı.

PAY PİYASASI TAKAS TARİHLERİ

Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda standart olarak uygulanan T+2 (işlem gününden iki işlem günü sonrası takas) kuralı, resmi tatil nedeniyle şu şekilde güncellendi:

15 Mayıs Cuma (Bugün): Bugün gerçekleştirilen işlemlerin takası 20 Mayıs Çarşamba günü yapılacak.

18 Mayıs Pazartesi: Pazartesi günü yapılacak işlemlerin takası 21 Mayıs Perşembe günü gerçekleştirilecek.

19 MAYIS'TA PİYASALAR KAPALI

Resmi tatil olması sebebiyle 19 Mayıs Salı günü Borsa İstanbul'da hisse senedi piyasalarında işlem yapılmayacak. Piyasalar, 20 Mayıs Çarşamba sabahı itibarıyla normal seans akışına geri dönecek.

VİOP VE FİZİKİ TESLİMATLAR

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) da tatil mesaisi uygulanacak. Endeks ve pay vadeli kontratlarda 19 Mayıs tarihinde herhangi bir takas veya fiziki teslimat işlemi gerçekleştirilmeyecek. Yatırımcıların takas yükümlülüklerini bu tarihlerdeki kaymaları dikkate alarak planlaması bekleniyor.