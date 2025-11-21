Bir sektör daha alarma geçti: Yüz binlerce kişi...

Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen paslanmaz çelik ithalatı soruşturmasında sona yaklaşılırken, sanayiciler endişelerini yüksek sesle dile getirdi. Olası bir ek vergi kararının, yerli üreticiye ağır darbe vuracağı, 1,5 milyar dolarlık ihracat kaybına ve 300 bin kişinin işsiz kalmasına yol açabileceği uyarısı yapıldı.

Çin ve Endonezya menşeili paslanmaz çelik ithalatına yönelik olarak, Posco Assan'ın şikayetiyle geçtiğimiz yıl Haziran ayında başlatılan anti-damping soruşturmasında 18 aylık yasal sürenin dolmasına sayılı günler kaldı. Karar aşamasına girilirken basın toplantısı düzenleyen sektör temsilcileri, çıkacak yanlış bir kararın yalnızca birkaç fabrikayı değil, yüzbinlerce çalışanı ve geniş bir tedarik zincirini olumsuz etkileyeceğini savundu.

İHRACATTA 1,5 MİLYAR DOLARLIK KAYIP RİSKİ

Sektör paydaşları, karar süreci daralırken "ek vergi değil, sürdürülebilir rekabet" talebini yineliyor. Mevcut şartlarda paslanmaz çelik ithalatında zaten yüzde 12 oranında gümrük vergisi uygulandığını hatırlatan Paslanmaz Sanayici ve İş İnsanları Derneği (PASİD) Basın Sözcüsü Barış Yılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Beklentimiz tabi ki ek bir vergi daha gelmemesi. Ancak farklı ülkelerdeki farklı işletmelere, farklı oranlarda ek vergi kararı da çıkabilir. Burada da oranlar yüzde 3, yüzde 6 ve yüzde 8 gibi farklılık gösterebilir. Bu oranlar yüzde 12'lik vergiye ek olarak gelebilir"

300 BİN KİŞİ İŞSİZ KALABİLİR

Endüstriyel Mutfak, Çamaşırhane, Servis ve İkram Ekipmanları Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TUSİD) Başkanı Bekir Topuz ise tablonun ciddiyetini şu sözlerle anlattı:

"Eğer olumsuz karar çıkarsa birçok işletme çalışanlarının büyük kısmını işten çıkarmak zorunda kalacak. Yaklaşık 300 bin kişi işinden olacak. Ek vergi, paslanmaz çelik kullanılan tüm ürünlere zam gelmesi anlamını taşıyor. İç pazarda en az yüzde 25 ciro kaybı yaşanacak. İhracatta da 1,5 milyar dolarlık bir hacim kaybı oluşacak. Zaten rakip ülkelerle fiyat rekabetinde zorluk yaşanırken, artık rekabet etme şansımız hiç kalmayacak."

Toplantıda paylaşılan verilere göre, paslanmaz çeliği hammadde olarak kullanan sektörlerde toplam istihdamın 1 milyona yaklaştığı vurgulandı.

ÜRETİMİ OLMAYAN MADENİN EK VERGİSİ OLMAZ

Türkiye sınırları içerisinde entegre bir paslanmaz çelik üretim tesisinin bulunmadığına dikkat çeken EVSİD Başkanı Talha Özger, ülkede üretilmeyen bir ürüne vergi getirilmesini eleştirdi. Özger, "Ülkede üretimi olmayan bir maddenin ek vergisi olamaz, anti-damping soruşturması hiç olamaz" dedi.

Ev ve Mutfak Eşyaları Federasyonu (EVFED) Başkanı Güçlü Kaplangı da belirsizlik nedeniyle bazı üreticilerin sanayiciliği bırakıp ithalatçı konumuna geçtiğini belirtti. Kaplangı şöyle konuştu:

"Sırf anti-damping vergisinin rüzgârı bile dış ticarette özellikle mutfak eşyaları, züccaciye ve endüstriyel mutfakta 800 milyon dolarlık ithalat artışına yol açtı. Türkiye’ye 800 milyon dolarlık ithal ürün girdi. Üreticiler ya başka ülkelere gitti ya da üretimi bırakıp ithalatçı oldu"

Sektör temsilcileri, konunun hassasiyetini Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Ticaret Bakanı Ömer Bolat'a ilettiklerini, ayrıca çözüm için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan da randevu talep ettiklerini bildirdi.