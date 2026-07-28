Binlerce sıfır araba Haydarpaşa'da bekletiliyor

İstanbul ve Marmara Bölgesi'nin en kritik lojistik üslerinden biri konumunda bulunan tarihi Haydarpaşa Limanı, son günlerde büyük çaplı bir hareketliliğe sahne oluyor. Deniz yolu kullanılarak yurt dışından Türkiye'ye getirilen ithal sıfır kilometre otomobiller, liman sahası içerisinde çok geniş bir araç parkı meydana getirdi.

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN ARDINDAN BAYİLERE DAĞITILACAK

Uluslararası sevkiyatla limana indirilen binlerce sıfır kilometre aracın gümrük işlemleri süreci devam ediyor. Gümrük onayı alana kadar liman sahasında geçici olarak bekletilen otomobillerin, resmi işlemlerin tamamlanmasının hemen ardından Türkiye genelindeki galerilere ve bayilere sevk edilerek satışa çıkarılacağı aktarıldı.

Otomotiv piyasasındaki arz durumu ve lojistik akış açısından önem taşıyan bu devasa sevkiyatın, önümüzdeki günlerde gümrükten çıkışların hız kazanmasıyla beraber iç piyasadaki teslimat süreçlerine olumlu yönde etki etmesi öngörülüyor.

DRON İLE HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Liman alanını uçsuz bucaksız bir açık hava otomobil galerisine çeviren binlerce sıfır araç, dron yardımıyla havadan kaydedildi. Çekilen kuş bakışı görüntüler, yüzlerce metre uzunluğunda nizami olarak dizilmiş araç sıralarını ve liman içindeki yoğun lojistik faaliyeti açıkça ortaya koydu.