Bankalar gaza bastı: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu
Bankalar, müşterilerini artırmak için faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. Farklı bankaların sunduğu güncel oranlara göre 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri de banka banka hesaplandı.
Bankalar, mevduat sahiplerini kendi bünyelerine çekmek amacıyla faiz oranlarında güncellemeler yapmayı sürdürüyor.
Güncellenen faiz oranları, birikimlerini değerlendirmek isteyen tasarruf sahiplerine daha yüksek kazanç imkanı sunuyor. Mevduat faizlerindeki güncellemelerle birlikte yatırımcılar, en yüksek getiriyi sunan bankaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
500 BİN TL’NİN AYLIK GETİRİSİ BANKA BANKA AÇIKLANDI
500 bin TL tutarındaki birikimin sağlayacağı kazanç, tasarruf sahiplerinin en fazla merak ettiği başlıklar arasında yer alıyor. Bankaların sunduğu güncel faiz oranları, yatırım kararlarında belirleyici rol oynuyor.
İşte bankalara göre 500 bin TL’nin aylık mevduat getirileri...
ZİRAAT KATILIM
Faiz Oranı: Yüzde 36
Net Kazanç: 10.597 TL
Vade Sonu Bakiye: 510.597 TL
HALKBANK
Faiz Oranı: Yüzde 35
Net Kazanç: 12.657 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.657 TL
ENPARA
Faiz Oranı: Yüzde 35,25
Net Kazanç: 12.747 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.747 TL
YAPI KREDİ
Faiz Oranı: Yüzde 40,25
Net Kazanç: 12.991 TL
Vade Sonu Bakiye: 512.991 TL
İŞ BANKASI
Faiz Oranı: Yüzde 37
Net Kazanç: 13.380 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.380 TL
GETİRFİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 41
Net Kazanç: 13.538 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.538 TL
ODEA
Faiz Oranı: Yüzde 37,5
Net Kazanç: 13.561 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.561 TL
ANADOLUBANK
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 13.736 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.736 TL
GARANTİ BBVA
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
ING
Faiz Oranı: Yüzde 38
Net Kazanç: 13.742 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.742 TL
TEB
Faiz Oranı: Yüzde 42
Net Kazanç: 13.873 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.873 TL
QNB
Faiz Oranı: Yüzde 38,5
Net Kazanç: 13.923 TL
Vade Sonu Bakiye: 513.923 TL
DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 39
Net Kazanç: 14.104 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.104 TL
TÜRKİYE FİNANS
Faiz Oranı: Yüzde 44
Net Kazanç: 14.991 TL
Vade Sonu Bakiye: 514.991 TL