Halk TV Ekonomi Bankalar gaza bastı: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu

Bankalar gaza bastı: 500 bin TL'nin aylık getirisi belli oldu Bankalar, müşterilerini artırmak için faiz oranlarını güncellemeyi sürdürüyor. Farklı bankaların sunduğu güncel oranlara göre 500 bin TL'lik birikimin 32 günlük vadede sağlayacağı net getiri de banka banka hesaplandı.