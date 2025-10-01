Bakanlık yalanlamıştı: Yeni Şafak yine 'vergisiz döviz' dedi, Şimşek'i hedef aldı

Türkiye ekonomisi uzun süredir çift haneli enflasyon altında derin bir kriz yaşıyor. İktidara yakınlığı ile bilinen Yeni Şafak ise yaşanan tablonun sorumlusu olarak 2 yıl önce göreve gelen Mehmet Şimşek yönetimini hedef tahtasına koyuyor.

Erdoğan'ın, son seçimde varlığını kabul etmek zorunda kaldığı ekonomik krizin çözümü için direksiyona getirdiği eski bakanı Mehmet Şimşek sıkı duruşla dikkat çekerken vergi toplamadaki sıkılığı da gündemde.

Yeni Şafak ise geçtiğimiz hafta "dövizden vergi alınmıyor" diyerek ekonomi yönetimini hedef almış hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanlığı, haberin eksik bilgi barındırdığını söyleyerek yalanlamıştı. Bakanlık devizin vergiye tabi olduğunu açıklamıştı.

Yeni Şafak faiz mesaisinde: Merkez Bankası 'onlara' çalışıyormuş!

Yeni Şafak bunun üzerine bir kez daha aynı konuda ekonomi yönetimini hedef aldı.

Yeni Şafak yazarı Özgür Bayram Soylu, döviz kazançlarına yönelik vergi adaletsizliği olduğunu yazdı. Yazıya göre, yol kenarında simit satan esnaftan, mahalle bakkalından ve kahveciden bile vergi alınırken, yüksek gelirli döviz spekülatörleri neredeyse vergisiz biçimde sistem dışı kazançlar elde edebiliyor.

Soylu şunları yazdı:

"Türkiye’de ekonomi politikaları uzun süredir, gelir dağılımı adaleti ve mali eşitlik ilkeleriyle çelişen uygulamalara sahne oluyor. Bu durumun en çarpıcı örneklerinden biri, yol kenarında simit satan esnaftan, mahalle bakkalından, kahveciden hatta limon tezgâhı açan çocuktan bile vergi alınırken; yüksek gelirli döviz spekülatörlerinin neredeyse vergisiz biçimde sistem dışı kazançlar elde etmesidir. Böylece vergi, vatandaş için boyunduruk; spekülatör içinse bir tür dokunulmazlık belgesine dönüşüyor. Sıradan vatandaş vergi arenasında gladyatör gibi aslanlarla boğuşurken; döviz zengini spekülatörler ise protokol tribününde serin içeceklerini yudumlayarak keyif sürüyor."

Denetimsiz Servet Transferi

Yazıda, özellikle düşük faiz dönemlerinde bankalardan sağlanan ucuz TL kredilerle yapılan döviz alımlarının, TL’nin üretim ve yatırıma yönelmesi gereken kaynaklarını spekülatif amaçlarla dövize kaydırdığı vurgulandı. Soylu'ya göre bu süreç, halkın satın alma gücünü azaltırken, bazı sermaye gruplarının üretim yapmadan kur farkından kazanç sağlamasına neden oldu.

Mehmet Şimşek Ferrari avına çıktı: Lüks araçlardaki 'vergi oyunu' Maliye'yi harekete geçirdi!

Vatandaşın vergisi yine 'garantiye' gitti: 5 yılda 273 milyar lira buhar oldu

Soylu, eğer mevcut yasal çerçeve etkin biçimde işletilseydi, bu tür spekülatif kazançların caydırılabileceğini savundu.

YENİ DÜZENLEME ÖNERİSİ

Yeni Şafak yazarı Soylu yeni bir düzenleme yapılmasını önerdi. Soylu'ya göre söz konusu düzenleme ile